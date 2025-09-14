Nel mirino dei droni: l’Europa tra minacce russe e strategie di difesa…l’opinione di Rita Faletti

Missili russi che inseguono i civili in Ucraina (ma no, colpiscono solo le infrastrutture), la Russia che lancia una ventina di droni su un paese Nato (ma no, è stato uno sbaglio), la domanda di von der Leyen al Parlamento europeo “Abbiamo lo stomaco per combattere?”. Cinque parole, le più significative messe insieme dalla presidente della Commissione europea da che è iniziata l’invasione dell’Ucraina tre anni e passa fa. Senza fronzoli, una domanda nuda e spietata come si conviene nei momenti difficili. La conclusione naturale a una serie di passaggi mentali che von der Leyen ha saltato. Non era il momento di ricordarli. Le situazioni di emergenza richiedono concisione, velocità di pensiero, decisione e tempestività nell’azione. I droni russi sono entrati nello spazio aereo della Polonia non per errore. Lo ha detto chiaro e tondo il primo ministro polacco Donald Tusk, con un secco “Uno sbaglio voluto”, e ha chiesto l’attivazione dell’articolo 4 che prevede la consultazione tra i membri della Nato. Non è la prima volta che droni militari russi finiscono dove non dovrebbero. Lettonia e Romania hanno già denunciato violazioni del loro spazio aereo. Nella guerra ibrida del Cremlino contro l’Europa, il lancio di droni è un passo ulteriore in quella che viene definita “la tattica del salame”, un pezzettino alla volta, non si nota ma si avanza, un test per verificare la rapidità di risposta dell’Alleanza. Che è stata immediata: caccia polacchi, F-35 olandesi e un Awacs da ricognizione italiano si sono alzati in volo per controllare i confini aerei della Nato, in Germania è scattata l’allerta dei sistemi missilistici Patriot e Varsavia ha schierato 40mila soldati lungo il confine con Russia e Bielorussia. “Ogni centimetro quadrato delle nostre democrazie sarà difeso, costruiremo un muro di droni, è pronto il diciannovesimo pacchetto di sanzioni a Mosca, Ucraina Moldavia e Balcani occidentali nell’Ue per rafforzare la nostra sicurezza, dobbiamo passare alla maggioranza qualificata, basta con le divisioni”. La determinazione di von der Leyen segna la fine della pazienza. “Il mondo, ha detto Zelensky, può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica.” L’Europa dei 27, con l’aggiunta di Norvegia Svizzera e Gran Bretagna, dispone di 515 testate nucleari che possono colpire a 8000 chilometri di distanza (Mosca ne dista 5000), la difesa comune europea sta facendo i primi passi, le fabbriche di armi si stanno espandendo velocemente in risposta alle minacce e all’arsenale russo. Sette milioni di metri quadrati sono occupati da nuovi insediamenti industriali, 150 impianti che fanno capo a 37 imprese europee. Sono fabbriche di munizioni o missili, carri armati e aerei da combattimento. Un terzo dei siti individuati da satelliti radar mostra chiari segni di espansione, rilevanti in Francia Romania e Germania. C’è poi il progetto congiunto tra il gigante tedesco della difesa Rheinmetall e il gruppo ungherese N7 Holding, il più imponente. Anche Orban partecipa. La Difesa è una necessità e insieme una nuova locomotiva economica che coinvolge grandi imprese e start-up. La vecchia Europa, nata per consolidare la pace raggiunta dopo un sanguinoso conflitto, è alla fine. Se non vuole assistere inerme alla propria morte deve rifondarsi e costruire un nuovo occidente che guardi al futuro. Per farlo, dovrebbe liberarsi della tenaglia dei due populismi, di destra e di sinistra e rivolgersi alle opinioni pubbliche usando il linguaggio della verità. E’ ormai acclarato che Putin fa quello che vuole. Nel suo lessico, pace significa aggressione incondizionata e sottomissione del nemico. Una strana coincidenza di pensiero, non si sa se volontaria con finalità ignobili o frutto di stupidità, con chi si sforzava di farci credere che smettere di inviare armi all’Ucraina avrebbe fermato la guerra. Un’Ucraina disarmata cesserebbe di esistere e la Russia non avrebbe più ostacoli a prendersela, risparmiando armi uomini e tempo e si preparerebbe per il passo successivo. Ma no, la Russia è pacifica e innocua, quasi come la Cina la Corea del nord e l’Iran, le canaglie siamo noi occidentali, aggressivi e guerrafondai. Sarebbe da ridere se non fosse che molti ci credono contro ogni evidenza, come credono alla versione dei droni spiegata da Travaglio: i polacchi se li sono tirati da soli per testare le reazioni della Nato.

