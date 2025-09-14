Fratelli d’Italia Ispica: sostegno a Giovanni Moscato allo IACP e Mimmo Arezzo al Consorzio Universitario di Ragusa

Ispica – Il Circolo di Fratelli d’Italia di Ispica esprime piena soddisfazione per le recenti nomine dell’Avv. Giovanni Moscato alla Presidenza dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Ragusa e dell’Avv. Mimmo Arezzo alla guida del Consorzio Universitario della provincia.

“Si tratta di scelte di grande valore – dichiara Marco Santoro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e assessore comunale – che premiano la competenza, l’esperienza amministrativa e la conoscenza del territorio da parte di due figure di alto profilo istituzionale.”

L’Avv. Giovanni Moscato, già Sindaco di Vittoria e consigliere comunale, porta con sé un bagaglio di esperienze consolidato e una visione amministrativa orientata all’efficienza e alla giustizia sociale.

“La sua nomina – aggiunge il Vicesindaco di Ispica, Tonino Cafisi – rappresenta una garanzia di continuità e serietà, nel solco del buon lavoro svolto dal Commissario Straordinario, Dott. Paolo Santoro, a cui va il nostro sentito ringraziamento per la disponibilità, l’impegno e i risultati ottenuti.”

Analoga soddisfazione viene espressa per la nomina dell’Avv. Mimmo Arezzo, già Sindaco di Ragusa, alla Presidenza del Consorzio Universitario.

“È una figura di esperienza e visione – sottolineano Santoro e Cafisi – chiamata a guidare un ente strategico per lo sviluppo culturale ed economico del territorio. L’Università ha bisogno di un piano di rilancio ambizioso e concreto, affinché possa diventare un vero motore di crescita per l’intera provincia.”

Fratelli d’Italia Ispica guarda con fiducia a questa nuova fase amministrativa, convinta che entrambe le presidenze – quella dell’Avv. Moscato allo IACP e dell’Avv. Arezzo al Consorzio Universitario – sapranno imprimere un’ulteriore slancio alle rispettive istituzioni, attraverso una gestione responsabile, competente e fortemente radicata nei bisogni del territorio ragusano.

