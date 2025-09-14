  • 14 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Settembre 2025 -
Monterosso Almo | Spettacolo

Monterosso Almo. Oggi si svolge la 3ª edizione de “I Carusi ‘ra Matrici”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 14 Settembre 2025  – Una serata all’insegna della cultura e della memoria storica quella organizzata oggi, 14 settembre, in occasione della 3ª edizione de I Carusi ra Matrici. L’appuntamento, promosso nel cuore del centro storico e nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata patrona del borgo ibleo,unisce momenti di riflessione, divulgazione storica e spettacolo musicale, coinvolgendo la comunità attorno alla propria identità culturale. La manifestazione si apre alle 17,45 sul sagrato della Chiesa Madre, dove verrà presentato il volume “Al centro del Mediterraneo. I bombardamenti alleati sulla Sicilia (1940-1943)” del prof. Giancarlo Poidomani, storico attento alle vicende del Novecento siciliano. A moderare l’incontro sarà il monterossano prof. Angelo Schembari, che guiderà il dialogo con l’autore su una pagina drammatica ma fondamentale della storia dell’isola. Subito dopo, sarà protagonista la memoria cittadina con la presentazione della ristampa del libro “Il Circolo Garibaldi e la Società di Mutuo Soccorso Umberto I (1879-2009)”, un’opera che ripercorre più di un secolo di vita associativa e solidaristica, testimoniando il ruolo dei circoli nella crescita sociale ed economica della comunità locale. La giornata si concluderà con un momento di festa. Alle 21 in Piazza Sant’Antonio salirà sul palco il gruppo musicale “La Nuova Idea”, pronto a coinvolgere il pubblico presente con il suo spettacolo. L

576724
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube