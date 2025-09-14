Monterosso Almo. Oggi si svolge la 3ª edizione de “I Carusi ‘ra Matrici”

Monterosso Almo, 14 Settembre 2025 – Una serata all’insegna della cultura e della memoria storica quella organizzata oggi, 14 settembre, in occasione della 3ª edizione de I Carusi ra Matrici. L’appuntamento, promosso nel cuore del centro storico e nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata patrona del borgo ibleo,unisce momenti di riflessione, divulgazione storica e spettacolo musicale, coinvolgendo la comunità attorno alla propria identità culturale. La manifestazione si apre alle 17,45 sul sagrato della Chiesa Madre, dove verrà presentato il volume “Al centro del Mediterraneo. I bombardamenti alleati sulla Sicilia (1940-1943)” del prof. Giancarlo Poidomani, storico attento alle vicende del Novecento siciliano. A moderare l’incontro sarà il monterossano prof. Angelo Schembari, che guiderà il dialogo con l’autore su una pagina drammatica ma fondamentale della storia dell’isola. Subito dopo, sarà protagonista la memoria cittadina con la presentazione della ristampa del libro “Il Circolo Garibaldi e la Società di Mutuo Soccorso Umberto I (1879-2009)”, un’opera che ripercorre più di un secolo di vita associativa e solidaristica, testimoniando il ruolo dei circoli nella crescita sociale ed economica della comunità locale. La giornata si concluderà con un momento di festa. Alle 21 in Piazza Sant’Antonio salirà sul palco il gruppo musicale “La Nuova Idea”, pronto a coinvolgere il pubblico presente con il suo spettacolo. L

