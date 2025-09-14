Notte di paura al Pronto Soccorso di Ragusa: paziente in escandescenze causa il panico

RAGUSA, 14 Settembre 2025 – Una notte di ordinaria attesa al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa si è trasformata in un momento di grande tensione e paura. Intorno all’una, un paziente ha perso il controllo, scatenando il panico tra i presenti.

Le motivazioni del suo gesto non sono chiare, ma l’uomo ha subito iniziato a vandalizzare la struttura. Ha colpito con un pugno il vetro del triage e poi ha sferrato un altro colpo contro una porta d’ingresso del Pronto Soccorso. Ma la scena più sconvolgente è stata quando ha scaraventato in aria diverse sedie a rotelle, che sono volate creando il caos nella sala d’attesa.

Attimi di panico e spavento si sono diffusi tra i pazienti e i loro parenti, anche se, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L’intervento della guardia giurata in servizio è stato tempestivo e ha contribuito a contenere la situazione. Poco dopo è arrivata sul posto anche una volante della polizia a supporto.

Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato. L’ospedale di Ragusa ha già visto altri casi simili di pazienti che, probabilmente esasperati dalle lunghe attese, perdono il controllo. Questi incidenti evidenziano un problema più grande e l’importanza di garantire la sicurezza negli ospedali. La presenza di personale di sicurezza e la pronta risposta delle forze dell’ordine sono essenziali per proteggere sia i pazienti che il personale sanitario, garantendo un ambiente di cura sereno e sicuro.

