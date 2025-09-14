Incidente a Vittoria: Jeep si ribalta, due feriti lievi

VITTORIA, 14 Settembre 2025 -. Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di oggi a Vittoria, in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Un’auto Jeep si è ribaltata nei pressi del passaggio a livello della Fontana della Pace, causando il ferimento lieve di due persone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo a causa della forte velocità, anche se le dinamiche esatte sono ancora al vaglio della Polizia Municipale di Vittoria, prontamente intervenuta sul posto per i rilievi.

Oltre agli agenti, è stata incaricata la ditta Recoge di Acate per la rimozione del veicolo e dei detriti stradali, al fine di ripristinare la sicurezza della circolazione. Nonostante la spettacolarità dell’incidente, le conseguenze per gli occupanti sono state fortunatamente lievi.

foto franco assenza

