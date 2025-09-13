Giovanni Moscato nominato al vertice dello IACP di Ragusa: “La casa, un tema sociale caro alle famiglie”

Ragusa, 13 Settembre 2025 – Giovanni Moscato, a seguito della sua nomina a capo dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Ragusa, ha rilasciato una dichiarazione per commentare il nuovo incarico e delineare le sue future priorità.

“Accolgo onorato la nomina e ringrazio per la fiducia concessa,” ha dichiarato Moscato, sottolineando l’importanza dell’ente nel garantire il diritto alla casa, un tema che definisce “più che mai, un tema sociale caro alle famiglie”. L’ex sindaco di Vittoria ha espresso gratitudine al suo predecessore, Paolo Santoro, per il lavoro svolto e ha manifestato la volontà di mettere al servizio dell’Istituto e dei cittadini la propria professionalità.

Moscato ha chiarito che il suo mandato sarà incentrato sulle esigenze dei cittadini, con una particolare attenzione a “le giovani coppie e le famiglie”. L’ex sindaco ha annunciato che, una volta insediatosi, l’obiettivo sarà quello di progettare, intercettare finanziamenti e realizzare importanti opere di manutenzione.

“Spero di poter dare il mio contributo di esperienza e professionalità,” ha aggiunto Moscato, che ha concluso la sua dichiarazione ringraziando per i numerosi messaggi di stima e gli auguri ricevuti.

