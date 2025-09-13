Gran successo per l’evento “Arrivederci Estate” a Sampieri Club Inner Wheel di Scicli

Sampieri (Scicli), 13 Settembre 2025 – Con oltre 200 invitati provenienti da tutta la provincia di Ragusa, si è concluso con grande successo l’evento “Arrivederci Estate”, organizzato dal Club Inner Wheel di Scicli. La serata, svoltasi ieri, venerdì 12 settembre 2025, presso il Pata Pata di Sampieri, ha segnato la fine della stagione estiva in un’atmosfera di festa e solidarietà, con un importante risvolto benefico.

L’evento, curato con la consueta professionalità dalla presidente del Club, Mela Monaco, mirava alla raccolta di fondi a scopo benefico e ha ottenuto ottimi risultati. La vasta partecipazione di soci, amici e simpatizzanti ha dimostrato un forte impegno verso le cause sostenute dall’associazione.

I presenti hanno potuto godere di una piacevole serata animata dalla musica e dalle cover de Y Guisar di Modica, che con la loro performance hanno saputo coinvolgere e intrattenere il numeroso pubblico.

La presidente Monaco ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il generoso contributo dei partecipanti. La partecipazione massiccia e l’entusiasmo dimostrato sono stati la prova del forte senso di appartenenza e della fiducia riposta nel lavoro del Club Inner Wheel di Scicli.

