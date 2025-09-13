Ex dirigente del Comune di Vittoria assolta dall’accusa di omissione d’atti d’ufficio

Ragusa, 13 Settembre 2025 – Cristina Prinzivalli, ex dirigente del Comune di Vittoria, è stata assolta dall’accusa di omissione di atti d’ufficio dal Tribunale di Ragusa “per non aver commesso il fatto”.
L’accusa, per la quale la Prinzivalli si trovava a processo, si riferiva a un episodio avvenuto nel febbraio 2019. Secondo la Procura, l’allora dirigente non avrebbe messo in atto tutte le misure necessarie per contenere l’emissione di percolato dalla discarica in contrada Pozzo Bollente.
Durante il dibattimento, tuttavia, non sono emerse prove sufficienti a sostegno di tale accusa. Il Pubblico Ministero, Santo Fornasier, aveva peraltro già richiesto l’assoluzione al termine della requisitoria.
La sentenza assolutoria è stata emessa dal giudice monocratico Vincenzo Ignaccolo. L’avvocato Santino Garufi ha difeso con successo la Prinzivalli.