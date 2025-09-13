  • 13 Settembre 2025 -
Attualità | Modica | News in primo piano

Modica. Dal “Principe Grimaldi” al “Torre del Sud”: Gabriel Savarino, un esempio di successo e inclusione

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 13 Settembre 2025 – Una storia di tenacia, passione e inclusione che si traduce in un meritato successo: Gabriel Savarino, giovane diplomato dell’Istituto “Principe Grimaldi” di Modica, ha firmato il suo primo contratto di lavoro presso il Torre del Sud Hotel. Un traguardo significativo che corona anni di impegno e dedizione, dimostrando come la determinazione possa aprire nuove e brillanti opportunità.

Gabriel ha percorso un cammino esemplare, maturando un’esperienza preziosa grazie all’alternanza scuola-lavoro che lo ha visto impegnato per anni presso il rinomato Ristorante Al Carato. Un percorso formativo sul campo che gli ha permesso di affinare le sue competenze e di consolidare la sua passione per il settore della ristorazione e dell’accoglienza.

La sua assunzione al Torre del Sud Hotel non è solo un successo personale per Gabriel, ma anche un esempio concreto di come l’impegno, unito a un ambiente che promuove l’inclusione, possa generare risultati straordinari. La sua storia rappresenta un faro per molti giovani, un monito a credere nelle proprie capacità e a perseguire i propri sogni con costanza.

“Auguri Gabriel, il futuro è tutto tuo!” – è il messaggio che accompagna questa splendida notizia, un augurio sincero per una carriera ricca di soddisfazioni. La sua vicenda ci ricorda l’importanza di investire sui giovani talenti e di creare occasioni in cui la passione e le capacità individuali possano fiorire, contribuendo non solo alla crescita personale ma anche a quella del tessuto sociale e lavorativo del territorio.

Un plauso va all’Istituto “Principe Grimaldi” per aver fornito le basi formative, al Ristorante Al Carato per aver creduto in Gabriel durante il percorso di alternanza, e al Torre del Sud Hotel per aver saputo riconoscere e valorizzare il suo potenziale.

#Inclusione #Opportunità #TorreDelSudHotel #Passione #Lavoro #Modica #GiovaniTalenti

