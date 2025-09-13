  • 13 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Settembre 2025 -
Modica | Politica

Degrado e insicurezza al Parco Padre Basile: interrogazione urgente al Sindaco di Modica

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 13 Settembre 2025  – L’attenzione della politica locale si concentra sul Parco Urbano “Padre Basile”, nel quartiere Vignazza, a seguito di un’interrogazione urgente presentata al Sindaco di Modica da Elena Frasca. Le segnalazioni dei residenti hanno spinto l’esponente politica ad agire per denunciare il crescente stato di degrado e gli episodi di inciviltà che si verificano regolarmente nel parco, specialmente durante le ore notturne.

L’interrogazione sottolinea diverse problematiche che, secondo la consigliera Frasca, favoriscono comportamenti illeciti e minacciano la sicurezza dell’area.

Una delle criticità principali riguarda la costante apertura di uno dei cancelli del parco, anche nelle ore serali e notturne. Questa mancanza di sorveglianza e chiusura facilita l’accesso a persone non autorizzate, rendendo il luogo vulnerabile a vandalismi e microcriminalità. La consigliera ha evidenziato come questa incuria debba essere risolta con urgenza.

Viene messa in discussione anche l’effettiva operatività del sistema di videocamere di sorveglianza. La presenza di telecamere, se funzionanti, rappresenterebbe un deterrente fondamentale per i malintenzionati e uno strumento cruciale per le forze dell’ordine per identificare i responsabili di atti illeciti.   Un altro punto evidenziato è la mancanza di cartelli informativi che indichino gli orari di apertura e chiusura del parco. L’assenza di una chiara regolamentazione contribuisce al problema, creando un vuoto normativo che va immediatamente colmato.

Con la sua interrogazione, Elena Frasca chiede al Sindaco di Modica quali misure concrete intenda adottare per arginare questi preoccupanti fenomeni e ripristinare la sicurezza e la quiete pubblica al Parco Urbano “Padre Basile”. Si sottolinea l’urgenza di un piano d’azione complessivo, che preveda una collaborazione stretta tra l’Amministrazione comunale, la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, per garantire che il parco torni a essere un luogo sicuro e di riferimento per la comunità del quartiere Vignazza, come era stato concepito.

576656
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Degrado e insicurezza al Parco Padre Basile: interrogazione urgente al Sindaco di Modica”

  1. Toto' scuffaro

    Grazie consigliera, hai portato il tuo contributo fondamentale e costruttivo in merito al parco. Curioso di sapere se hai mai fatto una passeggiata in quella zona. Oltre a non entrare nel merito della vicenda, proponi:
    Il cancello chiuso , il cartello, le forze dell’ordine,

    Maria pensaci tu.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube