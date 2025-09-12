  • 12 Settembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Parte lo “Sportello Diritti del Cittadino”: un nuovo servizio a disposizione della comunità

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Da lunedì 15 settembre sarà attivo il nuovo servizio promosso dall’Amministrazione comunale: lo Sportello Diritti del Cittadino.
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, i cittadini potranno contattare i numeri 0932 514764 e 0932 514765 per segnalare disservizi legati all’attività amministrativa, come ad esempio problematiche relative al servizio idrico, al verde pubblico, alle strade (buche e manutenzioni) o pratiche ancora inevase. Le segnalazioni ricevute saranno tempestivamente inoltrate alle direzioni competenti, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace.
“Con l’attivazione dello Sportello del Cittadino – sottolinea il Sindaco Francesco Aiello – vogliamo rafforzare il legame tra Amministrazione e comunità. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai cittadini, ascoltando le loro esigenze quotidiane e intervenendo con maggiore rapidità. È un passo importante per rendere il Comune una casa davvero aperta e accessibile a tutti.”

