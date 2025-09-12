SAMPIERI (Scicli), 12 settembre 2025 – Triste epilogo per una mattinata di mare a Sampieri, dove un turista è deceduto in acqua intorno alle 12 di oggi. Il drammatico episodio si è verificato nel tratto di mare adiacente al lido di Baia Samuele.
Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un improvviso malore. Immediatamente allertato, il personale del 118 è giunto sul posto con un’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.
Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Sul luogo sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per avviare le indagini. La notizia è in aggiornamento.
1 commento su “Turista muore in acqua a Sampieri: probabile malore”
Ormai le notizie di malori improvvisi sono una costante normalità. E’ impressionante come tutti gli organi di stampa (specie italiani) diano la notizia con una disarmante normalità. Come se questo fenomeno sia esistito sempre e sempre con la stessa frequenza. Ma ci dicono che è sempre successo e allora aspettiamo il nostro turno.
Intanto la nazista Ursula dal suo pulpito e dopo avere posato il fiaschetto a terra, dichiara:
“Siamo sull’orlo, se non addirittura all’inizio di un’altra crisi sanitaria globale”. Annuncia pure una nuova iniziativa di resilienza per combattere la disinformazione globale sanitaria”. Ormai le crisi, specie quelle sanitarie li danno in anticipo e li annunciano come se dovessero andare in una guerra programmata. La tecnica è mettere paura alle persone così appena scocca l’ora ics tutti in fila negli Hub. Intanto il 50% di anziani che annualmente si facevano il vaccino antinfluenzale, hanno smesso. Buon per loro!