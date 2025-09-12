Turista muore in acqua a Sampieri: probabile malore

SAMPIERI (Scicli), 12 settembre 2025 – Triste epilogo per una mattinata di mare a Sampieri, dove un turista è deceduto in acqua intorno alle 12 di oggi. Il drammatico episodio si è verificato nel tratto di mare adiacente al lido di Baia Samuele.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un improvviso malore. Immediatamente allertato, il personale del 118 è giunto sul posto con un’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Sul luogo sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per avviare le indagini. La notizia è in aggiornamento.

Salva