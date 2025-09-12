  • 12 Settembre 2025 -
Cultura | Ragusa

Ragusa, “Sul meridiano di Greenwich. Presentazione del romanzo di Shady Lewis al cortile di Palazzo Garofalo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Lunedì 15 settembre a Palazzo Garofalo un altro appuntamento con “L’Egitto e noi”, per il ciclo di attività collaterali alla mostra “Gli egizi e i doni del Nilo”.
Un nuovo appuntamento del ciclo “Gli Egizi e noi”, a cura dell’Università degli Studi di Catania tra le iniziative collaterali alla mostra del museo egizio di Torino “Gli egizi e i doni del Nilo”.
La prof.ssa Alba Rosa Suriano, traduttrice italiana dell’opera, in dialogo con la prof.ssa Rosa Pennisi, presenterà il romanzo “Sul meridiano di Greenwich” dell’egiziano Shady Lewis.
Tradotto per la prima volta in italiano, “Sul meridiano di Greenwich” è un romanzo che rende immediatamente visibile la sconcertante normalità dei meccanismi di esclusione, discriminazione e repressione sempre più attivi nelle società contemporanee.
Protagonista di questa storia, anzi di queste storie tanto paradossali quanto realistiche, è un egiziano che vive da tempo a Londra. La telefonata di un caro amico dal Cairo lo convincerà a occuparsi dei funerali di un giovane rifugiato siriano, e a districarsi una volta di più nel labirinto della burocrazia britannica.
In uno stile asciutto, diretto, improntato a una sfrontata ironia, questo romanzo mette a fuoco la realtà nei suoi aspetti meno evidenti ma altrettanto dolorosi, e strappa al lettore più di un sorriso amaro.
L’appuntamento è per lunedì 15 settembre 2025, alle ore 18:00, nello splendido scenario del cortile di Palazzo Garofalo a Ragusa.
L’iniziativa si inserisce all’interno del ciclo “Gli Egizi e noi”, un percorso di approfondimento interdisciplinare che mette in dialogo l’antico Egitto con la cultura contemporanea, attraverso la letteratura, l’arte e la filosofia.


© Riproduzione riservata

