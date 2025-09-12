La Regione Sicilia nomina i vertici di enti e consorzi. Moscato nuovo presidente IACP Ragusa, Arezzo all’Università

PALERMO, 12 Settembre 2025 – La giunta regionale siciliana, riunita a Palazzo d’Orléans, ha approvato le nomine dei vertici di diversi enti, tra cui i Consorzi universitari, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli enti Parco.

Per l’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa è stato nominato presidente l’ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato mentre l’ex sindaco di Ragusa, Domenico Arezzo, è stato scelto quale presidente del Consorzio Universitario Ibleo.

Andiamo, comunque, per ordine:

Consorzi universitari

Su proposta dell’assessore all’Istruzione, sono stati nominati i presidenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi universitari. A guidare il consorzio Empedocle di Agrigento sarà Antonino Mangiacavallo, mentre Corrado Bonfanti è stato nominato a capo del Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto. Per il consorzio di Ragusa, la presidenza va a Domenico Arezzo, e per quello di Caltanissetta a Gianluca Tumminelli. La nomina per il Consorzio di Trapani è in attesa del completamento dell’iter da parte dell’ente stesso.

Iacp

L’assessore alle Infrastrutture ha proposto e ottenuto l’approvazione delle nomine dei presidenti degli Iacp. Pietro Medici è stato designato ad Agrigento, Calogero Valenza a Caltanissetta, e Francesco Occhipinti a Enna. A Messina andrà Giuseppe Picciolo, a Palermo Francesco Riggio, e a Ragusa Giovanni Moscato. Completano il quadro delle nomine Alessia Scorpo per Siracusa, Vincenzo Scontrino per Trapani e Antonino Garozzo per Acireale.

Enti Parco

Infine, su proposta dell’assessore al Territorio, sono stati nominati anche i presidenti degli enti Parco regionali. Carmelo Calabrò guiderà il Parco fluviale dell’Alcantara, Domenico Barbuzza il Parco dei Nebrodi, e Giuseppe Ferrarello il Parco delle Madonie. Massimiliano Giammusso è stato nominato presidente del Parco dell’Etna.

Salva