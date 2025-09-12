  • 12 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Settembre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, Via Cavour: controlli straordinari della Polizia Municipale. Sanzioni e sequestri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha svolto due giornate di controlli straordinari sul territorio, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, con particolare attenzione a via Cavour, dove vige l’ordinanza di divieto di transito per monopattini e biciclette.
Un’ordinanza troppo spesso disattesa e che rappresenta un pericolo concreto per i pedoni, in particolare per anziani e famiglie con bambini.
I controlli hanno visto l’impiego di 14 unità della Polizia Municipale e hanno portato ai seguenti risultati:
22 sanzioni per accesso non autorizzato in area pedonale da parte di monopattini e biciclette;
28 persone identificate;
3 monopattini sequestrati;
1 veicolo fermato per mancata copertura assicurativa.
L’operazione ha confermato l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza urbana e il rispetto delle regole di convivenza civile.
Il Comandante della Polizia Municipale, Filippo Pancrazi, ha sottolineato l’importanza di proseguire con costanza l’attività di vigilanza:
“I controlli non si fermano qui. Nei prossimi giorni continueremo a presidiare le aree pedonali, con personale sia in divisa che in borghese, per garantire una presenza efficace e capillare sul territorio”.
“La nostra città deve essere vissuta in sicurezza e nel rispetto delle regole. Questi controlli straordinari rappresentano un segnale chiaro. Ringrazio la Polizia Municipale per l’impegno profuso e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere più vivibile il nostro territorio. Continueremo su questa linea, intensificando le attività di prevenzione e controllo, a tutela soprattutto dei pedoni e delle fasce più deboli della popolazione. Saremo inflessibili”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello”.

576561
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube