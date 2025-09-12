Vittoria, Via Cavour: controlli straordinari della Polizia Municipale. Sanzioni e sequestri

Vittoria – Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha svolto due giornate di controlli straordinari sul territorio, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, con particolare attenzione a via Cavour, dove vige l’ordinanza di divieto di transito per monopattini e biciclette.

Un’ordinanza troppo spesso disattesa e che rappresenta un pericolo concreto per i pedoni, in particolare per anziani e famiglie con bambini.

I controlli hanno visto l’impiego di 14 unità della Polizia Municipale e hanno portato ai seguenti risultati:

22 sanzioni per accesso non autorizzato in area pedonale da parte di monopattini e biciclette;

28 persone identificate;

3 monopattini sequestrati;

1 veicolo fermato per mancata copertura assicurativa.

L’operazione ha confermato l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza urbana e il rispetto delle regole di convivenza civile.

Il Comandante della Polizia Municipale, Filippo Pancrazi, ha sottolineato l’importanza di proseguire con costanza l’attività di vigilanza:

“I controlli non si fermano qui. Nei prossimi giorni continueremo a presidiare le aree pedonali, con personale sia in divisa che in borghese, per garantire una presenza efficace e capillare sul territorio”.

“La nostra città deve essere vissuta in sicurezza e nel rispetto delle regole. Questi controlli straordinari rappresentano un segnale chiaro. Ringrazio la Polizia Municipale per l’impegno profuso e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere più vivibile il nostro territorio. Continueremo su questa linea, intensificando le attività di prevenzione e controllo, a tutela soprattutto dei pedoni e delle fasce più deboli della popolazione. Saremo inflessibili”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello”.

