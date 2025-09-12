Francesca Piccinini torna a trovare le ragazze del Ragusa Volley

Ragusa – Un incontro semplice, sobrio, ma ricco di forti emozioni per le ragazze dell’under 16 e della squadra che sarà impegnata nel campionato di serie C del Ragusa Volley che, ieri pomeriggio, durante gli allenamenti al Pala Pappalardo a Ragusa, si sono viste presentare, in campo, Francesca Piccinini, simbolo della pallavolo femminile italiana.

Un incontro dal sapore familiare, la Piccinini già nel 2017 aveva incontrato il Ragusa Volley . Momenti che ha portato nel cuore e che ha ricordato insieme alla dirigenza ed alle nuove leve.

“Avete visto le ragazze della Nazionale?” – ha esordito con quel pizzico di orgoglio di chi nella propria carriera ha segnato la storia dello sport italiano.

“Quando ho iniziato – ha aggiunto – mi allenavo in una piccola palestra, più piccola di questa. Con impegno e dedizione sono riuscita a raggiungere, però, importanti traguardi. Ed è questo l’augurio che rivolgo a voi, ci vogliono tanti sacrifici, ma con passione e dedizione tutto è possibile. Vi auguro davvero il meglio “.

Un momento di festa per le giovani atlete del Ragusa Volley che hanno avuto modo di stringerle la mano, scambiare sorrisi e poter vedere sulla propria maglia quel tanto desiderato autografo:” Siamo davvero emozionate – raccontano a caldo – avere avuto la possibilità di incontrare una vera e propria leggenda della pallavolo italiana ci riempie di orgoglio. Guardando al futuro pensiamo al suo percorso e speriamo di riuscire, come lei, a raggiungere importanti obiettivi”.

“E’ stata davvero una grande emozione incontrarla di nuovo – afferma Paola Messina, coach e direttore tecnico del Ragusa Volley. Già nel 2017 era venuta a trovarci e ricordo con affetto quell’incontro. Con la sua semplicità ci aveva conquistati tutti. Ed anche questa volta ha reso questo incontro davvero speciale. E’ anche per questo che abbiamo scelto un’accoglienza sobria, senza tanti fronzoli e che ha permesso alle ragazze di cogliere la grandezza d’animo di questa grande atleta. Incontri come questi sono da sprone e insegnamento per le nostre atlete. Un buon modo per iniziare questa nuova avventura che vedrà la nostra prima squadra affrontare il Campionato di serie C”.

Nel corso dell’incontro la campionessa italiana ha autografato i palloni ufficiali della squadra ed è stata omaggiata con la maglia del Ragusa Volley.

“E’ sempre un piacere – afferma Andrea Pugliese, Presidente del Ragusa Volley – confrontarsi con atlete del calibro della Piccinini. Una campionessa che ha dimostrato non solo valore sul campo ma anche nella vita. E questo è, per le nostre ragazze, un grande insegnamento ed un grande stimolo a fare sempre meglio. Continua così il nostro impegno non solo nella preparazione atletica ma anche nella formazione personale delle nostre ragazze che siamo orgogliosi di poter accompagnare in questo percorso di crescita.”.

