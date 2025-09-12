  • 12 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Accreditamento per il servizio di Educativa Domiciliare per il Distretto Sociosanitario 44

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto Sociosanitario 44 (che include i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina), ha pubblicato un avviso per l’accreditamento degli Enti del Terzo Settore. Lo scopo è affidare il servizio di Educativa Domiciliare a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio.
Il servizio rientra nei progetti del Distretto, finanziati dal Fondo Povertà per le annualità 2021 e 2022.
Il servizio di Educativa Domiciliare è destinato a nuclei familiari con minori di età inferiore ai 18 anni. In particolare, si rivolge a coloro che percepiscono l’Assegno di Inclusione o che si trovano in analoghe condizioni di disagio con un ISEE inferiore a 10.140 €.
L’obiettivo principale è fornire un supporto socio-educativo ai minori che affrontano difficoltà di socializzazione, disagio familiare o problemi scolastici. Al contempo, il servizio offre sostegno alla genitorialità.
Le prestazioni possono includere l’assistenza di un educatore professionale, uno psicologo e un operatore socio-assistenziale/operatore socio-sanitario, a seconda delle necessità specifiche del nucleo familiare.
Gli Enti del Terzo Settore (cooperative sociali, enti no-profit, onlus, ecc.) interessati a gestire il servizio devono possedere una serie di requisiti per poter presentare domanda, tra cui:
– iscrizione all’albo regionale per l’Assistenza Domiciliare minori;
– esperienza documentabile nella gestione di almeno un servizio di educativa domiciliare nel triennio 2022-2024, con un fatturato specifico di almeno 50.000 €;
– adozione della carta dei servizi e rispetto dei CCNL di settore.
Le istanze di accreditamento, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo del Comune di Ragusa: protocollo@pec.comune.ragusa.it
La scadenza per l’invio della documentazione è fissata per il 7 novembre 2025. Non saranno considerate le domande incomplete o pervenute dopo tale termine.
Ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 0932-676865 o inviare una email all’indirizzo servizi.sociali@comune.ragusa.it

Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica necessaria, gli Enti interessati possono consultare il sito internet del Comune di Ragusa al link:
https://www.comune.ragusa.it/it/news/min-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-progetti-del-dss-44-finanziati-dalla-quota-servizi-fondo-poverta-pal-2021-e-pal-2022-azione-denominata-educativa-domiciliare-a-favore-di-nuclei-familiari-in-difficolta-accreditamento-enti-terzo-settore

576552
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube