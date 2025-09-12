Trasporti, Luigi Genovese nuovo presidente dell’Azienda

PALERMO, 12 Settembre 2025 –Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), la società pubblica controllata dalla Regione Siciliana che gestisce il trasporto pubblico interurbano nell’isola. L’assemblea dei soci ha deliberato oggi la sua nomina, su indicazione della Presidenza della Regione, e subentra ad Alessandro Virgara, che ha guidato la società nell’ultimo anno.

La scelta del presidente della Regione, Renato Schifani, di nominare un giovane come Luigi Genovese, classe ’96, dimostra la volontà di valorizzare i talenti siciliani. Il neo-presidente ha già ricoperto l’incarico di deputato all’Ars e, nonostante la giovane età, porta con sé un’esperienza significativa.

Figlio di Francantonio Genovese e nipote di Luigi Genovese, entrambi figure note nel panorama politico messinese e regionale, il nuovo presidente avrà il compito di proseguire il piano di rilancio dell’Ast. Tra gli obiettivi principali, l’implementazione di progetti per il rinnovamento della flotta e il miglioramento dei servizi, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla qualità del trasporto pubblico.

Salva