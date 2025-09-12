  • 12 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Settembre 2025 -
Politica | Vittoria

Mancata potabilità dell’acqua, La Rosa (Fi): “Vittoria alle prese con lo stesso problema”

Dopo l’estate da dimenticare a Scoglitti serve azione ad hoc per ridare fiducia alla città”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Forza Italia esprime profondo rammarico per il riemergere del problema legato alla potabilità dell’acqua nel territorio comunale di Vittoria. Dopo il recente caso che, nel pieno della stagione estiva, aveva interessato Scoglitti, la nuova ordinanza emanata dal sindaco coinvolge ora anche il tratto verso Santa Croce, in prossimità della Riserva del Pino d’Aleppo sulla Sp 18, confermando una criticità che sta diventando ormai cronica e che desta forte preoccupazione tra i cittadini e le attività della zona. “Non si tratta più di episodi isolati, ma di segnali che indicano un problema strutturale della nostra rete idrica – dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia – Siamo vicini alle famiglie e alle imprese colpite da questa nuova emergenza, che si somma alle difficoltà già affrontate nei mesi scorsi. È necessario superare la logica degli interventi tampone e avviare finalmente un monitoraggio complessivo della rete, per individuare le vere cause delle ripetute contaminazioni e programmare interventi risolutivi”.
La Rosa sottolinea come la cittadinanza abbia diritto a risposte chiare e tempestive da parte dell’amministrazione comunale: “Chiediamo al sindaco e alla giunta di illustrare pubblicamente quali azioni intendano intraprendere per restituire serenità alla popolazione, non solo nei tratti oggetto dell’ultima ordinanza ma anche nelle aree che continuano a presentare criticità. La trasparenza nella gestione delle informazioni e il coinvolgimento della comunità sono fondamentali in una materia così delicata”.
“Comprendiamo che, nel futuro, siano previsti lavori per la messa in sicurezza di una parte della rete, ma non possiamo permetterci che i tempi della burocrazia lascino ancora a lungo famiglie e operatori economici nell’incertezza – aggiunge La Rosa – Forza Italia chiede che si acceleri sull’avvio degli interventi annunciati e che, nell’attesa, sia garantito un monitoraggio costante della qualità dell’acqua distribuita, con aggiornamenti puntuali e trasparenti”. Il segretario cittadino conclude ribadendo la disponibilità di Forza Italia a collaborare in modo costruttivo con tutte le forze politiche e sociali affinché la questione acqua possa essere affrontata come una vera priorità amministrativa. “Solo un’azione concreta e condivisa potrà restituire fiducia ai cittadini e tutelare il bene più prezioso per la salute pubblica” conclude La Rosa.

576507
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube