L’odissea infinita del signor T. e il caos dell’ASP Ragusa

L’odissea del signor Ettore T., un malato oncologico, è l’emblema di un sistema sanitario che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, sembra aver perso la bussola, lasciando i pazienti più vulnerabili in un labirinto di burocrazia e promesse infrante.

Il signor T., dopo un delicato intervento chirurgico e la conclusione di cicli di radio e chemioterapia lo scorso ottobre, ha ricevuto una prescrizione medica cruciale. Il suo medico curante ha richiesto una colonscopia di controllo entro 60 giorni per prevenire complicazioni e aggravamenti. Essendo un malato oncologico con il codice di esenzione 048, teoricamente avrebbe dovuto avere accesso prioritario alle cure.

La realtà, però, ha disatteso ogni aspettativa. L’ASP ha fissato l’esame non in 60 giorni, ma dopo 16 mesi, un’attesa insostenibile che lo avrebbe proiettato in un limbo di incertezze fino a fine 2027. Di fronte a un simile sopruso, il signor T. ha deciso di attivare il “percorso di tutela” previsto dalla legge.

Ma l’incubo burocratico era solo all’inizio. Dopo aver presentato il ricorso, è stato inghiottito in una serie di risposte contraddittorie che denotano un preoccupante stato confusionale da parte degli uffici competenti o, peggio ancora, una subdola rappresaglia. Inizialmente, un’email ha rigettato la sua documentazione perché “poco leggibile”, chiedendo un nuovo invio. Dopo aver adempiuto alla richiesta, una nuova risposta ha gelato ogni speranza: l’istanza non rientrava tra quelle “processabili” trattandosi di un “controllo”. La soluzione offerta? “Rivolgersi direttamente al servizio di endoscopia dell’ospedale Giovanni Paolo II”. Un chiaro invito a arrangiarsi, a sperare nella buona sorte.

Questa esperienza stride in modo clamoroso con le recenti dichiarazioni della dottoressa Lanza, direttore sanitario, che il 4 settembre scorso ha rassicurato la stampa sull’esistenza di un “percorso dedicato” per i malati oncologici. “Per i pazienti oncologici,” aveva affermato con fermezza, “è attivo un percorso dedicato che prevede l’utilizzo del codice di esenzione 048: in questi casi l’accesso alle indagini diagnostiche è prioritario.”

La dottoressa aveva anche sottolineato il ruolo centrale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che, secondo le sue parole, ha il compito di “raccogliere le segnalazioni, orientare i pazienti nei corretti percorsi di cura e contribuire a costruire – come richiamato nel giuramento di Ippocrate – una relazione fondata sulla fiducia, sul rispetto dei diritti e su un’informazione chiara e completa.”

Le parole, tuttavia, suonano vuote e prive di senso di fronte alla realtà vissuta dal signor T. L’ufficio che doveva orientarlo e accoglierlo, lo ha di fatto respinto, negandogli un diritto fondamentale sancito sia dalla legge che dalle stesse direttive aziendali.

Il Comitato Civico Articolo 32, presieduto da Rosario Gugliotta, si schiera al fianco del signor T., pronto a sostenerlo legalmente nel caso decidesse di adire le vie giudiziarie contro i vertici dell’ASP. La storia del signor T. non è solo un caso isolato di malasanità, ma la drammatica testimonianza di una gestione confusionaria e inefficiente che mina la fiducia dei cittadini in un sistema che dovrebbe tutelarli, specialmente nei momenti di maggiore fragilità.

Salva