Cronaca | Vittoria

Scontro tra auto e scooter a Vittoria, ferito un centauro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA,  07 Settembre 2025 – Incidente stradale questa sera, intorno alle 22:30, all’incrocio tra la SP 17 e la SP 18, di fronte alla cittadella fieristica Emaia. L’impatto ha coinvolto uno scooter e una Fiat Micra.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile, proveniente da Scoglitti, si è scontrata con il motociclo. Ad avere la peggio è stato il centauro, che nell’impatto ha riportato diverse ferite.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le sue condizioni sono al momento tenute sotto osservazione.

Per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia Locale di Vittoria, che dovrà accertare la dinamica esatta dell’incidente.

 

foto franco assenza

576121
© Riproduzione riservata

