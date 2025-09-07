Ritorno al passato: la magia degli anni ’80 rivive a Modica con la serata Fantasy

MODICA, 07 Settembre 2025 – Un tuffo nel passato, un viaggio nel tempo per riscoprire il sound, l’atmosfera e lo spirito degli anni ’80. È quanto è accaduto a Modica grazie all’iniziativa di tre amici, Giorgio Caccamo, Carmelo Fidone e Luigi Galazzo, che hanno riportato in vita lo storico marchio “Fantasy”.

Tutto ha avuto inizio in un piccolo negozio di Via De Naro, il “Fantasy”, rilevato negli anni ’80 da due giovani, uno di Commaldo e l’altro della Zona alta della città. Boutique Fantasy diventò un punto di riferimento per intere generazioni, un luogo dove acquistare jeans, magliette Fruit of the Loom e gli ambitissimi adesivi da sfoggiare su diari e armadi.

Insieme a un amico delle Palazzine di San Francesco alla Cava, i due giovani cominciarono a organizzare serate di festa che divennero leggendarie: il 25 e il 31 dicembre, e a Carnevale, gli inviti erano ambitissimi e garantivano serate all’insegna del divertimento.

Oggi, a distanza di decenni, quegli stessi giovani, ormai adulti, hanno deciso di rimettersi in gioco. Con la collaborazione dei gestori del locale “Sud”, hanno organizzato una serata speciale, un evento su invito che ha riunito i protagonisti di quel decennio. L’omaggio a tutti i partecipanti è stata una maglietta bianca con la scritta “Fantasy” in nero, un simbolo per i nostalgici.

La serata è stata un successo. Protagonista indiscussa la musica degli anni ’80, che ha fatto ballare un pubblico che oggi ha qualche capello bianco e qualche chilo in più, ma che ha ritrovato la stessa voglia di ridere, divertirsi e ballare di un tempo.

Giorgio Caccamo, Carmelo Fidone e Luigi Galazzo si dicono felici per la riuscita dell’evento e promettono che questo è solo l’inizio. “State sintonizzati!”, hanno detto, lasciando intendere che l’esperienza si ripeterà. Il “Fantasy” è tornato, e la magia degli anni ’80 è più viva che mai.

