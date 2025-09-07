  • 8 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Settembre 2025 -
Modica | Politica

Il PD di Modica saluta il segretario Salvatore Poidomani

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 07 Settembre 2025 – Un momento di transizione per il Partito Democratico di Modica, che si trova ad affrontare le dimissioni del suo segretario, Salvatore Poidomani. La decisione, sebbene attesa, arriva in una fase di grande fermento, con il partito impegnato nell’organizzazione della Festa del PD e nella preparazione delle future sfide politiche.

Le dimissioni di Poidomani seguono di poco quelle del vicesegretario Francesco Stornello, chiamato a ricoprire ruoli di rilievo all’interno del Partito Democratico a livello regionale. Un doppio cambio al vertice che invita a una riflessione sul futuro del circolo modicano.

In una nota ufficiale, il Presidente dell’Assemblea del Circolo e consigliere comunale Giovanni Spadaro ha voluto ringraziare sentitamente il segretario uscente. “Il suo contributo, dentro e fuori il partito, costituisce un patrimonio prezioso”, ha dichiarato Spadaro, sottolineando il “valore del percorso portato avanti da Salvatore Poidomani con impegno, determinazione e passione, anche in momenti complessi”.

Spadaro ha poi rimarcato la necessità di guardare avanti: “Ogni passaggio di questo tipo deve rappresentare un’occasione di rinnovamento e di rilancio”. Il PD di Modica, ha aggiunto, può contare su “energie e competenze solide” per affrontare questa nuova fase, che si aprirà con la discussione del futuro del circolo negli organi statutari.

L’obiettivo resta chiaro: “dare voce, con serietà e coerenza, al ruolo di opposizione che i cittadini ci hanno affidato e, insieme, progettare e costruire una proposta politica alternativa, che sappia davvero rispondere ai bisogni e alle speranze della Città”. Il lavoro svolto da Salvatore Poidomani rimane un punto di riferimento e uno stimolo per tutti i membri del partito.

576112
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube