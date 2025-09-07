Il PD di Modica saluta il segretario Salvatore Poidomani

MODICA, 07 Settembre 2025 – Un momento di transizione per il Partito Democratico di Modica, che si trova ad affrontare le dimissioni del suo segretario, Salvatore Poidomani. La decisione, sebbene attesa, arriva in una fase di grande fermento, con il partito impegnato nell’organizzazione della Festa del PD e nella preparazione delle future sfide politiche.

Le dimissioni di Poidomani seguono di poco quelle del vicesegretario Francesco Stornello, chiamato a ricoprire ruoli di rilievo all’interno del Partito Democratico a livello regionale. Un doppio cambio al vertice che invita a una riflessione sul futuro del circolo modicano.

In una nota ufficiale, il Presidente dell’Assemblea del Circolo e consigliere comunale Giovanni Spadaro ha voluto ringraziare sentitamente il segretario uscente. “Il suo contributo, dentro e fuori il partito, costituisce un patrimonio prezioso”, ha dichiarato Spadaro, sottolineando il “valore del percorso portato avanti da Salvatore Poidomani con impegno, determinazione e passione, anche in momenti complessi”.

Spadaro ha poi rimarcato la necessità di guardare avanti: “Ogni passaggio di questo tipo deve rappresentare un’occasione di rinnovamento e di rilancio”. Il PD di Modica, ha aggiunto, può contare su “energie e competenze solide” per affrontare questa nuova fase, che si aprirà con la discussione del futuro del circolo negli organi statutari.

L’obiettivo resta chiaro: “dare voce, con serietà e coerenza, al ruolo di opposizione che i cittadini ci hanno affidato e, insieme, progettare e costruire una proposta politica alternativa, che sappia davvero rispondere ai bisogni e alle speranze della Città”. Il lavoro svolto da Salvatore Poidomani rimane un punto di riferimento e uno stimolo per tutti i membri del partito.

