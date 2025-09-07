Coppa Italia: il Modica domina a Palazzolo Acreide e vola al turno successivo

PALAZZOLO 1

MODICA 5

Palazzolo Acreide,– Il Modica Calcio non lascia spazio a dubbi e, dopo la vittoria dell’andata, si impone anche nel match di ritorno di Coppa Italia contro il Palazzolo Acreide. La squadra rossoblù ha dominato il campo, chiudendo la partita con un netto 5-1 che le spalanca le porte del prossimo turno.

La gara si è sbloccata già nel primo tempo grazie a un’azione magistrale: al 45′, Savasta ha capitalizzato un assist perfetto di Cappello, portando il Modica in vantaggio.

È stato poi lo stesso Cappello il protagonista indiscusso della ripresa, procurandosi ben due calci di rigore. Il primo, al 26′, è stato trasformato con freddezza da Bonanno, mentre il secondo, al 37′, ha permesso a Maimone di mettere a segno il terzo gol della giornata.

La partita si è conclusa con due sigilli di Belluso, il primo su azione ed il secondo su rigore. Una vittoria che conferma la forza e la determinazione del Modica, pronto ad affrontare le prossime sfide.

Salva