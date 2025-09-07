  • 8 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Settembre 2025 -
Ispica

Ispica, rinvenuta carcassa di balena di Cuvier sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica – Momenti di sorpresa e sgomento ieri pomeriggio a Santa Maria del Focallo, dove alcuni bagnanti hanno rinvenuto sulla battigia la carcassa di un cetaceo. L’animale, trascinato dalle correnti fino alla riva, è stato subito segnalato al Comune di Ispica che è intervenuto tempestivamente per rimuoverlo. Sul posto è stato utilizzato un trattore per caricare la carcassa e liberare l’arenile, così da ripristinare la piena fruibilità della spiaggia. Secondo le prime verifiche, si tratta di un esemplare di balena di Cuvier (Ziphius cavirostris), un cetaceo appartenente alla famiglia dei balenotteri dal becco (Ziphiidae). Questa specie, nota per la sua natura elusiva, è capace di immersioni eccezionalmente profonde, tra le più estreme mai registrate nel mondo animale. Il ritrovamento ha destato curiosità tra residenti e turisti, ma anche preoccupazione, trattandosi di una specie che raramente si avvicina alle coste. Non sono ancora chiare le cause della morte dell’animale né le circostanze che lo hanno condotto fino alla spiaggia ispicese. Le autorità competenti valuteranno ora eventuali approfondimenti scientifici sulla carcassa, che potrebbe fornire preziose informazioni sulla salute dei mari e sugli spostamenti di questi cetacei.

576104
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube