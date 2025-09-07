  • 8 Settembre 2025 -
Sguardo sul mondo | Sguardo sul mondo sport

L’Italia del volley femminile è Campione del Mondo dopo 23 anni

Tempo di lettura: 2 minuti

Bangkok (Thailandia), 07 Settembre 2025  – Ventitré anni dopo l’ultima volta, l’Italvolley femminile torna sul tetto del mondo. Un anno dopo l’oro olimpico, la squadra di Julio Velasco scrive un’altra pagina di storia, conquistando il titolo mondiale al termine di una battaglia estenuante contro la Turchia. La finale, decisa al tie-break (3-2), ha messo in mostra la grinta e la resilienza di un gruppo che non ha mollato mai, affrontando dieci set in meno di 24 ore, inclusa l’epica semifinale contro il Brasile.

Il match contro la Turchia è iniziato con lo stesso copione teso ed emozionante della semifinale, con le due squadre che si sono date battaglia punto su punto. Nonostante il successo nel primo set, le azzurre hanno subìto un calo di concentrazione nel secondo parziale, perso con un netto 25-13. Un momento di blackout che ha visto anche un’uscita di scena temporanea di Paola Egonu, sostituita da Kate Antropova.

Ma i campioni si vedono nei momenti difficili. Nel terzo set, è stata proprio Egonu a salire in cattedra, mettendo a segno un ace decisivo che ha riportato le azzurre in vantaggio per 2-1. La Turchia, spinta dalla straordinaria Vargas, ha continuato a lottare, vincendo il quarto parziale.

Nel set decisivo, quando le energie sembravano ormai esaurite, è emersa l’intelligenza tattica di Velasco. Il CT ha lanciato in campo Kate Antropova, che ha dato nuova linfa alla squadra con una serie di attacchi e, soprattutto, con quattro muri consecutivi che hanno spezzato il ritmo delle avversarie e permesso all’Italia di volare verso la vittoria. Una vittoria che dimostra non solo la forza tecnica della squadra, ma anche un’incredibile forza mentale, capace di superare ogni difficoltà e di trionfare in cima al mondo.

© Riproduzione riservata

