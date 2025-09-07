  • 8 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

La ragusana Savita Russo d’oro agli Europei Juniores: un trionfo che illumina il judo azzurro

Tempo di lettura: 2 minuti

Bratislava, Slovacchia – Gli azzurrini del judo continuano a far sognare sul tatami degli Europei Juniores. Dopo il successo della giornata precedente, l’Italia si regala un’altra medaglia d’oro grazie alla straordinaria performance della ragusana Savita Russo nella categoria -63 kg. Il suo trionfo porta il bottino totale della spedizione italiana a ben otto medaglie in sole due giornate.

Una gara dominata da inizio a fine

Savita Russo, già qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua determinazione. Il suo cammino verso la finale è stato un percorso netto, superando avversarie di calibro come la slovena Mazouzi, la turca Oruc e la francese Boursas. In particolare, il suo attacco ouchi gari si è rivelato un’arma micidiale, un vero e proprio marchio di fabbrica che ha sbaragliato le sue rivali.

La finale è stata un vero e proprio scontro al vertice contro la tedesca Bauer, campionessa uscente della stessa rassegna continentale. Dopo oltre un minuto di combattimento serrato, Savita ha trovato l’apertura vincente e, con un perfetto osoto gari, ha messo a segno il punto decisivo che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro e il titolo di campionessa europea juniores.

Oltre al successo di Savita Russo, la giornata ha visto anche altre due medaglie per l’Italia, con i bronzi conquistati da Tavoletta e Ondei, a conferma dell’ottimo stato di forma del team azzurro in questi campionati.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

