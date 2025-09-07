Modica dice addio a Giuseppina Lucifora, storica preside

Modica, 07 Settembre 2025 – È venuta a mancare all’età di 90 anni la professoressa Giuseppina Lucifora, figura di riferimento per generazioni di studenti e insegnanti. Dal 1981, ha ricoperto il ruolo di preside in diverse scuole medie e superiori di Modica e del circondario, lasciando un segno indelebile nel panorama scolastico locale.

Sempre attenta alle esigenze degli studenti e del personale, la professoressa Lucifora si è distinta per la sua dedizione e il suo forte senso del dovere. La sua carriera, iniziata con un’assunzione a tempo indeterminato in seguito a un concorso nel 1968, è proseguita fino al 2004, anno del suo meritato pensionamento.

Una dirigente scolastica preparata. Fu cofondatrice del Kiwanis club di Modica.

Negli ultimi due anni e mezzo, aveva vissuto in una RSA, dove aveva continuato a ricevere l’affetto di chi l’aveva conosciuta e stimata.

I funerali si terranno martedì alle 16:00 nella chiesa Maria Immacolata, presso il Boccone del Povero. In tanti sono attesi per l’ultimo saluto a una donna che ha saputo guidare con competenza e umanità intere comunità scolastiche.

