  • 8 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica

Modica dice addio a Giuseppina Lucifora, storica preside

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 Settembre 2025 – È venuta a mancare all’età di 90 anni la professoressa Giuseppina Lucifora, figura di riferimento per generazioni di studenti e insegnanti. Dal 1981, ha ricoperto il ruolo di preside in diverse scuole medie e superiori di Modica e del circondario, lasciando un segno indelebile nel panorama scolastico locale.

Sempre attenta alle esigenze degli studenti e del personale, la professoressa Lucifora si è distinta per la sua dedizione e il suo forte senso del dovere. La sua carriera, iniziata con un’assunzione a tempo indeterminato in seguito a un concorso nel 1968, è proseguita fino al 2004, anno del suo meritato pensionamento.

Una dirigente scolastica preparata. Fu cofondatrice del Kiwanis club di Modica.

Negli ultimi due anni e mezzo, aveva vissuto in una RSA, dove aveva continuato a ricevere l’affetto di chi l’aveva conosciuta e stimata.

I funerali si terranno martedì alle 16:00 nella chiesa Maria Immacolata, presso il Boccone del Povero. In tanti sono attesi per l’ultimo saluto a una donna che ha saputo guidare con competenza e umanità intere comunità scolastiche.

576095
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube