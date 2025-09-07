Tragedia sulla SS124, nel siracusano: due motociclisti morti e un ferito grave

Siracusa, 7 settembre 2025 – Un drammatico incidente stradale ha scosso l’entroterra siracusano oggi, causando la morte di due motociclisti e il grave ferimento di un terzo. La tragedia si è consumata lungo la Strada Statale 124, nel tratto che unisce Palazzolo Acreide a Buccheri.

Lo scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, è avvenuto al chilometro 68, poco dopo il bivio per Cassaro. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo a due dei centauri coinvolti, mentre il terzo è stato soccorso d’urgenza.

Sul posto, la macchina dei soccorsi si è attivata con prontezza: sono intervenuti il personale del 118 e l’elisoccorso per trasportare il ferito grave in ospedale. Le forze dell’ordine hanno immediatamente chiuso la SS124 nel tratto interessato, per permettere i rilievi scientifici e gestire la viabilità.

Le indagini sono in corso per ricostruire le cause esatte della collisione. Nel frattempo, la chiusura dell’arteria sta creando notevoli disagi alla circolazione, spingendo le autorità a indicare percorsi alternativi per limitare i disagi per gli automobilisti.

