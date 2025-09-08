  • 9 Settembre 2025 -
  • 9 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Don Mommo Armenia, 90 anni tra umiltà, visione e saggezza: un’eredità che ispira

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 08 Settembre 2025 – Un traguardo significativo, carico di storia, affetti e profondi insegnamenti. Oggi celebra i 90 anni  Mommo Armenia, una figura emblematica la cui esistenza ha attraversato quasi un secolo, caratterizzata da una straordinaria umiltà, una rara visione e una saggezza profonda che ne fanno un punto di riferimento insostituibile.

Don Mommo, ex camionista, ad un certo punto della sua vita ha investito nel settore della ristorazione prima avviando una  trattoria in Contrada Beneventano, poi dedicandosi ad attività più larga con sale ricevimenti, ristoranti e pizzerie. Ha saputo guardare sempre al futuro, con uno spirito che ha anticipato i tempi e una capacità di comprendere le esigenze della comunità. I suoi novant’anni non sono solo un susseguirsi di date, ma un percorso intessuto di innumerevoli sorrisi, preziosi insegnamenti, abbracci sinceri e ricordi indelebili che hanno plasmato generazioni, lasciando un’impronta indelebile nell’animo di chiunque lo abbia incontrato.

Considerato da molti un esempio vivente di dedizione, Don Mommo Armenia è stato ed è ancora oggi una guida illuminata. La sua roccia morale, la sua coerenza e la sua incrollabile fede nel prossimo hanno rappresentato un faro costante, capace di orientare e confortare anche nei momenti più complessi. La sua capacità di ascolto e la sua profonda umanità lo hanno reso un confidente e un maestro di vita, la cui influenza si è estesa ben oltre i confini del suo ministero.

In questo giorno speciale, i sentimenti di gratitudine e affetto si moltiplicano. L’auspicio corale è che questa giornata celebrativa possa essere all’altezza della sua vita straordinaria, ricca di esperienze e di un amore incondizionato donato con generosità.

A Don Mommo Armenia, con il cuore colmo di rispetto e ammirazione, giungano i più sentiti auguri di buon compleanno, nella speranza che la sua luce continui a brillare come ispirazione per tutti noi. La sua eredità di umiltà, visione e saggezza rimane un patrimonio inestimabile per la comunità intera.

576192
© Riproduzione riservata

