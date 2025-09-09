Minardo (FI): “Obiettivo a Ragusa è eleggere un deputato regionale”

Roma – «Per Ragusa l’obiettivo è chiaro: rendere la provincia sempre più azzurra ed eleggere un deputato all’Ars alle prossime elezioni. E le garantisco che ci arriveremo, perché il nostro progetto non è improvvisato, ma solido e strutturato». Così Nino Minardo, deputato ibleo e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Analizzando la crescita di Forza Italia nel territorio ragusano, dopo il suo ritorno nel partito, Minardo sottolinea: «Forza Italia è da sempre il porto sicuro del mondo civico siciliano, che ha nel proprio DNA un’anima moderata e popolare. Tanti amministratori hanno trovato in Forza Italia la casa politica coerente con la loro storia e con il loro impegno per i territori. Con alcuni di loro il legame di amicizia e collaborazione dura da decenni».

Lo sguardo del parlamentare azzurro va anche oltre i confini provinciali: «Non è un fenomeno che riguarda soltanto Ragusa: ci saranno altre adesioni e sono certo che questa crescita interesserà anche Siracusa e, più in generale, tutto il Sud Est dell’Isola».

Salva