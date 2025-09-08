Comiso. Con lo “Zaino sospeso” solidarietà dei Lions per garantire il diritto allo studio

Comiso – In un periodo segnato da crescenti difficoltà economiche per molte famiglie, il Lions Club Comiso Terra Iblea ha avviato l’iniziativa solidale “Zaino sospeso”, un progetto che mira a sostenere bambini e ragazzi del territorio nell’affrontare l’anno scolastico con il corredo necessario. L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire un aiuto concreto a chi, altrimenti, non potrebbe permettersi l’acquisto di materiale scolastico. Attraverso una semplice donazione, i cittadini possono contribuire a garantire il diritto allo studio, evitando che le difficoltà economiche diventino un ostacolo alla formazione.

Come funziona il progetto:

Chiunque desideri partecipare può recarsi nei negozi aderenti all’iniziativa lionistica e lasciare nella scatola solidale materiale scolastico nuovo: album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari e libri. Ogni gesto, anche piccolo, rappresenta un aiuto fondamentale per costruire il futuro dei più giovani.

Solidarietà che unisce

“Zaino sospeso” non è solo un atto di beneficenza, ma un messaggio di comunità: la scuola non deve mai essere un lusso, ma un diritto. Garantire ai ragazzi strumenti adeguati significa offrire loro pari opportunità di crescita e apprendimento, rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio.

L’invito del Lions Club Comiso Terra Iblea è chiaro: un piccolo gesto può fare la differenza. Donare un quaderno o uno zaino diventa un investimento nel futuro dei bambini, un segno tangibile di solidarietà.



