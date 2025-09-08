20 dosi di droga nel sottosella della moto. Ragusano ammesso al rito abbreviato e scarcerato

Ragusa, 8 Settembre 2025 – Un giovane ragusano di 22 anni, arrestato ad agosto dagli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato ammesso al rito abbreviato. La decisione è stata presa nell’ambito del processo che lo vede imputato per la detenzione di circa 10 grammi di cocaina, suddivisi in 20 dosi e rinvenuti nel sottosella della sua moto, e di 37 grammi di marijuana trovati nella sua abitazione.

L’arresto del giovane era stato convalidato dal giudice unico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, su richiesta del pubblico ministero d’udienza Antonella Jovino. Inizialmente posto agli arresti domiciliari su disposizione del pm di turno Gaetano Scollo, il ragazzo è stato successivamente rimesso in libertà su istanza del suo avvocato difensore, Enrico Cultrone. Il giudice del Tribunale di Ragusa ha tuttavia imposto all’indagato l’obbligo di presentazione ai Carabinieri.

Il legale del giovane ha, quindi, chiesto i termini a difesa, e il processo, che si svolgerà con rito abbreviato, è stato fissato per il prossimo 17 novembre.

