  • 7 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica piange la scomparsa del giovane Elio Giannì

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 Settembre 2025 – Un risveglio amarissimo per tutta la città di Modica e per la comunità di Modica Alta in particolare. Oggi all’età di 46 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, è venuto a mancare Elio Giannì. Figlio di Modica Alta, figlio di quell’oratorio dei Salesiani che martedì, alle 10, lo saluterà per l’ultima volta. Lui che tra quei corridoi, in quel campetto in cemento, deforme e irregolare,  è cresciuto passando ore interminabili a coltivare quella che è stata la sua più grande passione: il calcio ed in particolare la Juventus. Col pallone tra i piedi era un maestro, uno dei più forti di quella generazione di calciatori modicani. Colui che scrive oggi con il cuore in mano questo breve ricordo ha avuto la fortuna di giocarci prima contro e poi insieme, apprezzandone le doti non solo di calciatore ma anche e soprattutto umane. Era un grande tifoso bianconero e quando poteva non perdeva mai l’occasione di andare a vedere i suoi beniamini. Elio faceva parte di quella generazione figlia degli anni 80 che trascorreva la maggior parte del suo tempo in compagnia di una grande comitiva. Ragazzi della stessa età, con le stesse passioni e le stesse ambizioni, che passavano da un campetto al centro giovani, passando per un giro in centro in motorino gran parte del loro tempo libero. Cresciuto e divenuto adulto non aveva mai perso quel suo spirito, quella sua ironia che lo ha sempre contraddistinto. Neanche quando ha scoperto di dover affrontare la battaglia più difficile.” Fino alla fine”come il motto bianconero a lui tanto caro, ha lottato da guerriero non mancando di regalare un sorriso o una battuta a chi lo incontrava o lo andava a trovare a casa. Ha amato alla follia le sue due figlie ed è stato amato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il loro cammino. Oggi, chi ha avuto questa fortuna, si sente un po’ più povero perché ha perso un amico di quelli che se ne incontrano, purtroppo, sempre meno.
Alla famiglia Giannì la redazione di RTM porge le più sentite condoglianze.

576080
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube