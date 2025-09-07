Modica piange la scomparsa del giovane Elio Giannì

Modica, 07 Settembre 2025 – Un risveglio amarissimo per tutta la città di Modica e per la comunità di Modica Alta in particolare. Oggi all’età di 46 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, è venuto a mancare Elio Giannì. Figlio di Modica Alta, figlio di quell’oratorio dei Salesiani che martedì, alle 10, lo saluterà per l’ultima volta. Lui che tra quei corridoi, in quel campetto in cemento, deforme e irregolare, è cresciuto passando ore interminabili a coltivare quella che è stata la sua più grande passione: il calcio ed in particolare la Juventus. Col pallone tra i piedi era un maestro, uno dei più forti di quella generazione di calciatori modicani. Colui che scrive oggi con il cuore in mano questo breve ricordo ha avuto la fortuna di giocarci prima contro e poi insieme, apprezzandone le doti non solo di calciatore ma anche e soprattutto umane. Era un grande tifoso bianconero e quando poteva non perdeva mai l’occasione di andare a vedere i suoi beniamini. Elio faceva parte di quella generazione figlia degli anni 80 che trascorreva la maggior parte del suo tempo in compagnia di una grande comitiva. Ragazzi della stessa età, con le stesse passioni e le stesse ambizioni, che passavano da un campetto al centro giovani, passando per un giro in centro in motorino gran parte del loro tempo libero. Cresciuto e divenuto adulto non aveva mai perso quel suo spirito, quella sua ironia che lo ha sempre contraddistinto. Neanche quando ha scoperto di dover affrontare la battaglia più difficile.” Fino alla fine”come il motto bianconero a lui tanto caro, ha lottato da guerriero non mancando di regalare un sorriso o una battuta a chi lo incontrava o lo andava a trovare a casa. Ha amato alla follia le sue due figlie ed è stato amato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il loro cammino. Oggi, chi ha avuto questa fortuna, si sente un po’ più povero perché ha perso un amico di quelli che se ne incontrano, purtroppo, sempre meno.

Alla famiglia Giannì la redazione di RTM porge le più sentite condoglianze.

