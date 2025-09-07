  • 7 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Settembre 2025 -
Cultura | Modica

“L’Esilio della Notte” del modicano Pisana trionfa al Premio Letterario “Città di Arcore”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Arcore, 07 Settembre 2025 – Un successo per la poesia italiana ieri ad Arcore, nella suggestiva cornice della Villa Borromeo D’Adda. La storica dimora del ‘700 ha ospitato l’undicesima edizione del Premio Letterario di poesia e narrativa “Città di Arcore”, un evento prestigioso insignito della Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati.

Tra i cinque finalisti della sezione G, a conquistare il primo Premio è stato il poeta modicano, Domenico Pisana, con la sua opera inedita dal titolo “L’Esilio della Notte”. La vittoria gli ha garantito, oltre alla targa e alla medaglia, anche la pubblicazione del suo manoscritto, come previsto dal bando per il primo classificato.

La giuria, presieduta dal noto scrittore e poeta senegalese naturalizzato italiano, il professor Cheikh Tidiane Gaye, ha motivato la scelta con parole di profondo apprezzamento. La menzione d’onore ha sottolineato il “mirabile fervore sinestetico” dell’opera, descrivendola come un’esplorazione della verità umana, un “Giano bifronte” in costante movimento tra luce e ombra. La giuria ha lodato l’idioma “compiuto e la tonalità dirompente”, riconoscendo al testo la capacità di unire spirito e materia.

Nel suo ringraziamento, Pisana ha spiegato il significato della sua opera, definendo la metafora dell’esilio della notte come un viaggio tra buio e luce, una navigazione tra le “attese che sono intagli di memoria e ritagli di tempo.”

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza delle autorità istituzionali del Comune di Arcore e dell’Assessore alla Cultura.

 

foto Michele Fiorenza.

576084
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube