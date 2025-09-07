  • 7 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Settembre 2025 -
Modica | Politica

Alternativa Socialista – Modica: “Aumentare la sicurezza in città, non si esclude l’intervento dell’Esercito”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 Settembre 2025 – Alternativa Socialista di Modica lancia un appello per affrontare la crescente insicurezza che “affligge la città”. Il problema non riguarda solo il centro storico, ma si estende a tutti i quartieri, luoghi di aggregazione e aree commerciali, con episodi di criminalità e, soprattutto, di microcriminalità diffusa che minacciano la serenità e la vitalità economica del territorio.

Secondo l’analisi di Alternativa Socialista, la situazione richiede un confronto pubblico e un’azione decisa, senza ambiguità, per trovare soluzioni efficaci che tutelino sia i cittadini che il buon nome di Modica.

Tra le soluzioni proposte,  un potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine locali, in particolare della Polizia Locale, ritenuta “ridotta al lumicino”. Si sottolinea inoltre la necessità di migliorare i sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

L’avvocato Antonio Ruta propone anche una misura più drastica, da valutare in caso di un ulteriore peggioramento della situazione: l’impiego di personale militare. Questo non significherebbe una “militarizzazione” della città, ma l’utilizzo di uno strumento temporaneo per compiti di presidio, monitoraggio e prevenzione. L’obiettivo sarebbe quello di garantire una maggiore deterrenza dei fenomeni illeciti e affermare la presenza dello Stato.

“La proposta, sottolinea Ruta – resterebbe sotto la costante supervisione delle autorità giurisdizionali, con l’intento di proteggere i diritti dei cittadini, dei lavoratori e delle attività produttive. A sostegno della tesi, viene citato l’ex Presidente Sandro Pertini: “nella difesa della pace così come nella tutela dell’unità, della sicurezza e dell’indipendenza nazionale consiste il fine ultimo delle forze armate, garanti e depositarie dei più alti valori spirituali e morali consegnatici dalla lotta di Liberazione”.

576078
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube