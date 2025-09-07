  • 7 Settembre 2025 -
Cronaca | Ispica | News in primo piano

Tragico incidente stradale a Ispica, un 24enne perde la vita

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 07 Settembre 2025 – Un giovane di 24 anni, di origine marocchina, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale che collega Ispica e Pachino. Il ragazzo viaggiava a bordo di un’auto guidata dal padre, quando il mezzo è stato coinvolto in un violentissimo sinistro.

Le condizioni del 24enne sono apparse subito gravissime. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica, dove è stato ricoverato in rianimazione. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, le ferite riportate nello schianto si sono purtroppo rivelate fatali e il giovane è deceduto nel pomeriggio di sabato.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Ispica, dove il ragazzo viveva con la sua famiglia. Amici e conoscenti si sono stretti attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore per la perdita improvvisa e prematura.

