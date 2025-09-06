  • 7 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Settembre 2025 -
Economia | Modica | Slider

Per i creditori, dipendenti comunali compresi, del Comune di Modica. Riceviamo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica, sensibile alle problematiche che investono i cittadini, le imprese e i dipendenti del Comune di Modica, intende informare con la massima chiarezza la popolazione sugli effetti del dissesto finanziario dichiarato dall’Ente e sulle possibilità di tutela dei creditori.

La diffusione avviene tramite la redazione RTM, emittente seguita in modo capillare dai cittadini di Modica e dei comuni limitrofi, per garantire la più ampia conoscenza della procedura.

1) Dichiarazione di dissesto e normativa di riferimento

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30 gennaio 2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL), insediatasi in data 19 giugno 2025 presso il Comune, con il compito di gestire l’indebitamento pregresso e adottare i provvedimenti necessari per l’estinzione dei debiti.

Normativa di riferimento:

  • D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL, artt. 244 e ss.)
  • D.P.R. 24.08.1993, n. 378
  • Art. 36, co. 2, D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in Legge 21.06.2017, n. 96

2) Avviso pubblico e proroga dei termini

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazione n. 2 del 19 giugno 2025, ha approvato l’avviso pubblico di rilevazione della passività.
Successivamente, con verbale n. 5 del 13 agosto 2025, è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle istanze fino al 02 ottobre 2025.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Modica e, per massima diffusione, è stato inoltre pubblicato in estratto su:

  • “Il Sole 24 Ore” (quotidiano economico nazionale)
  • “La Repubblica”
  • “Giornale di Sicilia”

3) Domande di ammissione allo stato passivo

Possono presentare domanda tutti coloro che ritengono di vantare un credito nei confronti del Comune di Modica per fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022 (art. 252, co. 4, D.lgs. n. 267/2000).

 Modalità di presentazione:

  • Istanza in carta libera indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Modica – Piazza Principe di Napoli n. 17 – 97015 Modica
  • Trasmissione tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it
  • Deposito presso il Protocollo Generale del Comune, in orario d’ufficio

 Scadenza improrogabile: 02 ottobre 2025

Il fac-simile di domanda è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Modica www.comunemodica.rg.it. Per agevolare i cittadini, il modello sarà allegato anche al presente comunicato.

4) Invito ai creditori e ai lavoratori

L’UNC invita tutti i creditori, in particolare i dipendenti comunali e le altre categorie di lavoratori, a presentare tempestivamente la domanda, al fine di evitare la definitiva perdita del diritto di credito.

Tra i crediti ammissibili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • Compensi accessori non corrisposti
  • Lavoro straordinario non retribuito
  • Indennità di funzione non liquidate
  • Buoni pasto non erogati
  • Ferie non godute da monetizzare
  • Riposi compensativi da monetizzare non fruiti
  • Indennità di reperibilità non riconosciute

Conclusione

L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica, per mezzo dell’Avv. Antonino Di Giacomo, sottolinea l’urgenza e l’importanza di questa comunicazione.
La mancata presentazione della domanda entro il 02 ottobre 2025 comporterà la perdita definitiva del diritto al riconoscimento del credito vantato.

Si invitano pertanto tutti i cittadini, imprese e dipendenti a informarsi e a presentare l’istanza nei termini previsti.

MODELLO-ISTANZE-OSL

576070
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube