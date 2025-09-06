Per i creditori, dipendenti comunali compresi, del Comune di Modica. Riceviamo

L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica, sensibile alle problematiche che investono i cittadini, le imprese e i dipendenti del Comune di Modica, intende informare con la massima chiarezza la popolazione sugli effetti del dissesto finanziario dichiarato dall’Ente e sulle possibilità di tutela dei creditori.

La diffusione avviene tramite la redazione RTM, emittente seguita in modo capillare dai cittadini di Modica e dei comuni limitrofi, per garantire la più ampia conoscenza della procedura.

1) Dichiarazione di dissesto e normativa di riferimento

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30 gennaio 2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL), insediatasi in data 19 giugno 2025 presso il Comune, con il compito di gestire l’indebitamento pregresso e adottare i provvedimenti necessari per l’estinzione dei debiti.

Normativa di riferimento:

D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL, artt. 244 e ss.)

D.P.R. 24.08.1993, n. 378

Art. 36, co. 2, D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in Legge 21.06.2017, n. 96

2) Avviso pubblico e proroga dei termini

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazione n. 2 del 19 giugno 2025, ha approvato l’avviso pubblico di rilevazione della passività.

Successivamente, con verbale n. 5 del 13 agosto 2025, è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle istanze fino al 02 ottobre 2025.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Modica e, per massima diffusione, è stato inoltre pubblicato in estratto su:

“Il Sole 24 Ore” (quotidiano economico nazionale)

“La Repubblica”

“Giornale di Sicilia”

3) Domande di ammissione allo stato passivo

Possono presentare domanda tutti coloro che ritengono di vantare un credito nei confronti del Comune di Modica per fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022 (art. 252, co. 4, D.lgs. n. 267/2000).

Modalità di presentazione:

Istanza in carta libera indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Modica – Piazza Principe di Napoli n. 17 – 97015 Modica

Trasmissione tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it

all’indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it Deposito presso il Protocollo Generale del Comune, in orario d’ufficio

Scadenza improrogabile: 02 ottobre 2025

Il fac-simile di domanda è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Modica www.comunemodica.rg.it. Per agevolare i cittadini, il modello sarà allegato anche al presente comunicato.

4) Invito ai creditori e ai lavoratori

L’UNC invita tutti i creditori, in particolare i dipendenti comunali e le altre categorie di lavoratori, a presentare tempestivamente la domanda, al fine di evitare la definitiva perdita del diritto di credito.

Tra i crediti ammissibili rientrano, a titolo esemplificativo:

Compensi accessori non corrisposti

Lavoro straordinario non retribuito

Indennità di funzione non liquidate

Buoni pasto non erogati

Ferie non godute da monetizzare

Riposi compensativi da monetizzare non fruiti

Indennità di reperibilità non riconosciute

Conclusione

L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica, per mezzo dell’Avv. Antonino Di Giacomo, sottolinea l’urgenza e l’importanza di questa comunicazione.

La mancata presentazione della domanda entro il 02 ottobre 2025 comporterà la perdita definitiva del diritto al riconoscimento del credito vantato.

Si invitano pertanto tutti i cittadini, imprese e dipendenti a informarsi e a presentare l’istanza nei termini previsti.

MODELLO-ISTANZE-OSL