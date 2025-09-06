Per i creditori, dipendenti comunali compresi, del Comune di Modica. Riceviamo

L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica, sensibile alle problematiche che investono i cittadini, le imprese e i dipendenti del Comune di Modica, intende informare con la massima chiarezza la popolazione sugli effetti del dissesto finanziario dichiarato dall’Ente e sulle possibilità di tutela dei creditori.
La diffusione avviene tramite la redazione RTM, emittente seguita in modo capillare dai cittadini di Modica e dei comuni limitrofi, per garantire la più ampia conoscenza della procedura.
1) Dichiarazione di dissesto e normativa di riferimento
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30 gennaio 2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL), insediatasi in data 19 giugno 2025 presso il Comune, con il compito di gestire l’indebitamento pregresso e adottare i provvedimenti necessari per l’estinzione dei debiti.
Normativa di riferimento:
- D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL, artt. 244 e ss.)
- D.P.R. 24.08.1993, n. 378
- Art. 36, co. 2, D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in Legge 21.06.2017, n. 96
2) Avviso pubblico e proroga dei termini
La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazione n. 2 del 19 giugno 2025, ha approvato l’avviso pubblico di rilevazione della passività.
Successivamente, con verbale n. 5 del 13 agosto 2025, è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle istanze fino al 02 ottobre 2025.
L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Modica e, per massima diffusione, è stato inoltre pubblicato in estratto su:
- “Il Sole 24 Ore” (quotidiano economico nazionale)
- “La Repubblica”
- “Giornale di Sicilia”
3) Domande di ammissione allo stato passivo
Possono presentare domanda tutti coloro che ritengono di vantare un credito nei confronti del Comune di Modica per fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022 (art. 252, co. 4, D.lgs. n. 267/2000).
Modalità di presentazione:
- Istanza in carta libera indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Modica – Piazza Principe di Napoli n. 17 – 97015 Modica
- Trasmissione tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it
- Deposito presso il Protocollo Generale del Comune, in orario d’ufficio
Scadenza improrogabile: 02 ottobre 2025
Il fac-simile di domanda è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Modica www.comunemodica.rg.it. Per agevolare i cittadini, il modello sarà allegato anche al presente comunicato.
4) Invito ai creditori e ai lavoratori
L’UNC invita tutti i creditori, in particolare i dipendenti comunali e le altre categorie di lavoratori, a presentare tempestivamente la domanda, al fine di evitare la definitiva perdita del diritto di credito.
Tra i crediti ammissibili rientrano, a titolo esemplificativo:
- Compensi accessori non corrisposti
- Lavoro straordinario non retribuito
- Indennità di funzione non liquidate
- Buoni pasto non erogati
- Ferie non godute da monetizzare
- Riposi compensativi da monetizzare non fruiti
- Indennità di reperibilità non riconosciute
Conclusione
L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica, per mezzo dell’Avv. Antonino Di Giacomo, sottolinea l’urgenza e l’importanza di questa comunicazione.
La mancata presentazione della domanda entro il 02 ottobre 2025 comporterà la perdita definitiva del diritto al riconoscimento del credito vantato.
Si invitano pertanto tutti i cittadini, imprese e dipendenti a informarsi e a presentare l’istanza nei termini previsti.