Modica | Sport

Coppa Italia, il Modica Calcio si gioca tutto a Palazzolo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 Settembre 2025 – Il Modica Calcio è pronto per la sua prima trasferta ufficiale della stagione, una sfida decisiva di Coppa Italia che li vedrà affrontare lo Sport Club Palazzolo. In palio c’è il passaggio del turno e i rossoblù partono con un leggero vantaggio, forte della vittoria per 1-0 nella gara d’andata.

Il risultato, ottenuto grazie a un rigore di Savasta allo stadio Vincenzo Barone, mette la formazione di mister Raciti in una posizione di favore, ma il margine minimo non permette di abbassare la guardia. La sfida si preannuncia combattuta, con il fattore campo che giocherà un ruolo importante a favore dei gialloverdi.

La squadra ha lavorato intensamente in settimana, sia in campo che fuori. Le sedute di allenamento sono state serrate e hanno visto la partecipazione del neo-acquisto Bonanno, che punta a migliorare l’intesa con i compagni e a mettere minuti nelle gambe. Un’altra new entry, Simone Brugaletta, è già pronto a scendere in campo per difendere il vantaggio e blindare la porta.

Dal canto suo, il Palazzolo non ha più nulla da perdere. Gli uomini di mister Matarazzo dovranno attaccare fin dal primo minuto, cercando di concretizzare le occasioni che già nella gara d’andata erano riusciti a creare. L’obiettivo è chiaro: una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e passare il turno.

La partita si giocherà domenica 7 settembre alle ore 16:00 presso lo Stadio Comunale “Scrofani – Salustro” di Palazzolo Acreide.

Di seguito, l’elenco dei convocati di mister Raciti:

  • Portieri: Romano, Calabrese.
  • Difensori: Missoud, Cappello, Mallia, Brugaletta N., Brugaletta S., Ventura, Zannini, Intzidis Curulla, Mbaye.
  • Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Kondila, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri.
  • Attaccanti: Belluso, Savasta, Susino, Bonanno.
576065
© Riproduzione riservata

