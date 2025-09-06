Monterosso Almo. Domenica festa grande per il patrono San Giovanni Battista

Monterosso Almo – Domenica la comunità monterossana si prepara a vivere la festa più attesa dell’anno, quella dedicata al patrono San Giovanni Battista. Una giornata intensa, scandita da momenti di profonda spiritualità, antiche tradizioni popolari e spettacolari scenografie di luci e fuochi d’artificio che attireranno centinaia di fedeli e visitatori da tutta la provincia ed oltre.

I festeggiamenti prenderanno il via all’alba, quando, tra le 5 e le 6 del mattino, arriveranno in pellegrinaggio i fedeli della vicina Giarratana per sciogliere il tradizionale voto annuale al Battista. Alle 5.45 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunceranno ufficialmente il giorno di festa.

La prima celebrazione eucaristica sarà alle 6, presieduta dal parroco, don Innocenzo Mascali, seguita da quella delle 8 con don Salvatore Giaquinta. Alle 10, momento centrale della mattinata, la solenne celebrazione eucaristica sarà guidata dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 11 l’atteso rito della “Nisciuta”: il simulacro del santo patrono uscirà tra squilli di trombe, il lancio di una moltitudine di ‘nzaiarieddi e lo scoppio di fuochi d’artificio a cura della ditta Fuochi Srl di Chiarenza (Belpasso).

Il pomeriggio si aprirà con la tradizionale “cena” delle 17 e culminerà con la celebrazione delle 19.30, presieduta da don Davide Paglia insieme ai sacerdoti monterossani e ai parroci emeriti.

Alle 20.30 il simulacro tornerà a uscire in processione accompagnato da un primo spettacolo pirotecnico in piazza San Giovanni, curato dalla ditta La Rosa International Fireworks (Bagheria). La processione farà poi sosta alle 22 a Villa Poggio Angeli, dove un nuovo spettacolo di luci e colori illuminerà il cielo, ancora una volta a cura della ditta Fuochi Srl. Uno dei momenti più suggestivi sarà la “Facciata” delle 22.30: il tradizionale rientro del simulacro portato a spalla dai giovani fedeli . La serata proseguirà con la riflessione spirituale guidata da don Paglia e, subito dopo, con lo spettacolare trattenimento piromusicale della ditta La Rosa International Fireworks.

A mezzanotte, in piazza San Giovanni, si concluderà la lunga processione con la reposizione del simulacro sull’altare maggiore. La festa si chiuderà con l’attesa estrazione della lotteria di San Giovanni Battista.



