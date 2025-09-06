Posteggiatore abusivo a Siracusa minaccia e picchia e un turista: denunciato dai carabinieri

Siracusa, 06 Settembre 2025 – Un posteggiatore abusivo di Siracusa è stato denunciato dai Carabinieri per estorsione dopo aver aggredito e minacciato un turista che si era rifiutato di dargli del denaro. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e allertato il 112.

Il fatto è accaduto nei pressi di un’area di parcheggio molto frequentata, dove un turista si è visto avvicinare da un uomo che pretendeva un pagamento per il parcheggio. Al rifiuto del visitatore, la situazione è degenerata rapidamente: il posteggiatore ha iniziato a minacciare e, in un momento successivo, ha anche sferrato un pugno al turista.

Testimoni oculari, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente composto il numero di emergenza dei Carabinieri. L’arrivo di una pattuglia ha permesso di sedare la lite e di identificare l’aggressore: un cittadino tunisino senza fissa dimora, ora denunciato per estorsione.

Non è l’unico episodio di questo genere rilevato in città. Sempre nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo, un altro individuo, un 42enne di nazionalità marocchina, è stato multato per la stessa ragione. Anche lui stava chiedendo soldi agli automobilisti per il “servizio” di parcheggio.

L’episodio a Siracusa sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva chiamata al 112 è stata cruciale per fermare l’aggressione e assicurare l’abusivo alla giustizia. Le indagini restano aperte per contrastare questo fenomeno diffuso, che oltre a essere un reato, crea un senso di insicurezza per i residenti e i visitatori.

