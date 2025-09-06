  • 7 Settembre 2025 -
Cultura | Modica

“Lune d’Oriente” a Modica: ultima passeggiata al chiaro di luna il 7 settembre

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 Settembre 2025 – Ultimo appuntamento per l’iniziativa “Lune d’Oriente”, i percorsi culturali al chiaro di luna che hanno incantato il quartiere Cartidduni di Modica. L’evento finale per il 2025 si terrà domenica 7 settembre, offrendo un’ultima occasione per esplorare i vicoli medievali sotto la luce della luna piena.

Giunta alla sua terza edizione, “Lune d’Oriente” è un’iniziativa promossa dall’Ente Liceo Convitto e dalle Associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente”. La passeggiata notturna guiderà i partecipanti alla scoperta di luoghi affascinanti, come il quartiere medievale di Cartidduni e l’antico Convento di Sant’Anna e San Calogero. All’interno del convento sarà possibile ammirare un prezioso crocifisso seicentesco e le mummie custodite nell’edificio.

Il raduno è fissato per domenica 7 settembre alle 19:30 presso il piazzale Falcone-Borsellino. Si raccomandano scarpe comode per affrontare al meglio il percorso.

Il costo di partecipazione è di  20 euro a persona e include la degustazione di prodotti tipici modicani, offerti dagli sponsor dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, è possibile contattare i seguenti numeri: 3387205944 o 3515293467.

576014
© Riproduzione riservata

