Attualità | Modica

Chiusura del centro estivo “Piccoli Passi” 2025: un successo per Anffas Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 Settembre 2025 – Si sono concluse le attività del centro estivo “Piccoli Passi”, un’iniziativa promossa da Anffas Modica Aps, pensata per bambini con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, DSA e BES. Il servizio, che ha visto un aumento costante dei partecipanti, ha offerto un supporto fondamentale alle famiglie durante la chiusura delle scuole.

Anffas Modica ha voluto fortemente questo progetto per rispondere a un’esigenza cruciale: garantire la continuità dei servizi riabilitativi anche nel periodo estivo, permettendo ai bambini di non perdere le competenze acquisite e ai genitori di conciliare il lavoro con la cura dei figli.

Attivo dal lunedì al venerdì, il centro estivo ha fornito un servizio di trasporto e un programma ricco di attività, tra cui gite al mare e in piscina, oltre a laboratori ludico-ricreativi. Il personale specializzato ha lavorato su diversi obiettivi, come il potenziamento dell’autonomia personale (rispetto dei tempi, gestione delle proprie cose) e la promozione del gioco cooperativo.

Un elemento di grande successo è stata la collaborazione con la “Fattorietta”, dove i bambini hanno avuto l’opportunità di interagire con gli animali, dar loro da mangiare e partecipare a laboratori di cucina tipica. Il progetto si è concluso con un pranzo celebrativo presso la stessa struttura.

Anffas Modica Aps ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del centro estivo. I ringraziamenti vanno in particolare alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e a Car Center Falco e Simone, che hanno sostenuto economicamente il progetto. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche agli operatori del progetto “Mare senza Frontiere” di Maganuco, che hanno collaborato per le attività in spiaggia.

Con la chiusura del centro estivo, Anffas Modica si prepara a riprendere le sue consuete attività di settembre, sia presso il centro socio-educativo per gli adulti che a domicilio per i più piccoli.

© Riproduzione riservata

1 commento su “Chiusura del centro estivo “Piccoli Passi” 2025: un successo per Anffas Modica”

