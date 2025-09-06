  • 7 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Nuova ingente spedizione in Ucraina per l’associazione iblea “Slava Ukraini”

Modica, 06 Settembre 2025 -Altro colpo messo a segno dall’associazione “Slava Ukraini” in difesa della popolazione ucraina, martoriata da tre anni e più da una guerra ingiusta e nefasta. Nei giorni scorsi, sono stati inviati altri 60 chilogrammi di pacchi (fra vestiti, medicinali e derrate alimentari) in direzione delle città di Uman, nell’oblast’ di Čerkasy.
Dalla città al centro della nazione ucraina, cibo, vestiti e tanto altro sarà successivamente diviso per altri centri dove non mancano sofferenze e stress da tre anni a questa parte. Un piccolo grande aiuto per dare sollievo a chi soffre e a chi necessita di vivere una vita dignitosa.
“Distribuiamo a tutti piccole quantità di queste cose – racconta Olga Babenko, fra le attiviste ucraine più attive a Modica – mentre i pacchi alimentari più grandi li diamo alle persone che abbiamo evacuato dai comuni più colpiti. È un aiuto davvero importante per queste persone. Ci sono prodotti a lunga conservazione, utili per tutti: pasta, cereali, conserve, che non vanno a male. Le persone possono cucinarli e così riescono ad andare avanti, oltre ad un vasto campionario di scarpe e vestiti che tornano sempre utili”.
Questa è la quarta ingente spedizione che l’associazione iblea col cuore giallo-blu invia nei luoghi e nei posti della guerra che vede contrapporsi Ucraina e Russia. “Slava Ukraini”, nata ufficialmente la scorsa primavera, non intende certo fermarsi adesso. Grazie, difatti, alla presenza delle Comunità ucraine è stata realizzata un’estesa rete di aiuti umanitari, distribuiti sul territorio anche nelle zone più colpite dai combattimenti. “Ogni gesto di gratitudine che riceviamo da persone e istituzioni – riferisce la presidente dell’associazione, Oksana Khliebovska – ci conferma che quello che facciamo serve davvero. È questo che ci spinge ad andare avanti, giorno dopo giorno, anche quando la situazione resta difficile”
E se qualcuno, a Modica o nel resto della provincia di Ragusa, volesse donare qualcosa, a chi bisogna rivolgersi? Olga Babenko ha una pagina Facebook facile da contattare. Chi volesse donare qualcosa, può inviare un messaggio tramite Facebook.

2 commenti su “Modica. Nuova ingente spedizione in Ucraina per l’associazione iblea “Slava Ukraini””

  1. AMO MODICA

    Però la flottiglia di bagnarole fa vela verso Gaza , finanziata ed aiutata da invisibili terroristi internazionali, 4 nostri parlamentari ignari di prestare la loro faccia ad una operazione altamente balorda ,
    Il nostro stato è chiamato ora a salvaguardare questi 4 scappati re casi.
    O chi marmellata .

  2. Calogero Castaldo

    Amo Modica, Cosa c’entra il suo commento con gli aiuti in Ucraina, un giorno poi me lo spiegherà…

