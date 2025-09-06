  • 7 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. La SuperConveniente scopre Lanzi e Fabi: contro la Viola meglio la ripresa

Ragusa si aggiudica gli ultimi due quarti dell'amichevole con Reggio Calabria
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Continua il percorso d’avvicinamento della Virtus all’inizio del campionato di B Interregionale. I ragazzi di coach Di Gregorio hanno affrontato la seconda amichevole in quattro giorni: dopo l’ambiziosa Meerkat Scicli, al PalaPadua si è presentata la Viola Reggio Calabria di coach Cadeo. Una formazione storicamente ostica -con alcune pedine di categoria: su tutti Leonardo Marini, ex centro dell’Orlandina- con cui Ragusa si era già misurata un paio d’anni fa, nella stagione della promozione in B. Da segnalare una buona presenza di pubblico e la voglia di pallacanestro che sembra già albergare tra i tifosi.

La SuperConveniente, dopo aver ceduto i primi due quarti agli avversari (17-22; 14-17), si è fatta sotto nella ripresa, aggiudicandosi le frazioni conclusive (20-13; 22-12). Il risultato lascia il tempo che trova, ma questi test sono utili per capire cosa va e cosa no, per dare un imprinting mentale alla squadra, per imparare a conoscere i giocatori, specie i nuovi, e inserirli al meglio nel sistema pensato dal coach e dai suoi assistenti. Ieri, ad esempio, hanno fatto brillare gli occhi alcune soluzioni di Agustin Fabi, l’ala italo-argentina che contro la Meerkat era rimasta a guardare per i postumi di una contrattura. Cresce la condizione degli altri, a partire da Tommy Lanzi, autore di 16 punti, che ha trovato maggiore continuità rispetto a martedì scorso. Bene anche Brown (13) e Peterson, contro avversari di spessore.

Il commento di coach Massimo Di Gregorio: “Come in tutte le amichevoli di questa parte della preseason, il risultato ha un valore molto relativo: l’obiettivo è entrare nel ritmo partita “controllando” i minutaggi. Una delle cose più importanti è rimanere concentrati anche nei momenti in cui le cose non ti vengono, e in questa fase possono essere tante. Mentre nella prima uscita contro Scicli eravamo un po’ in ritardo nelle letture difensive, ieri siamo riusciti a smussare questo aspetto. Ci è servito affrontare una squadra intensa, atletica, che mette pressione e sporca ogni possesso. Ci tornerà utile anche in vista del campionato”.

La SuperConveniente Virtus Ragusa tornerà in campo martedì 10, sempre al PalaPadua, contro la Moncada Agrigento (ore 18), poi sarà di scena venerdì prossimo sul parquet del PalaCalafiore, nel back to back con la Viola. Esordio in campionato previsto il 28 settembre a Monopoli.

576021
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

