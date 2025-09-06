  • 7 Settembre 2025 -
  7 Settembre 2025
Politica | Pozzallo

FdI Pozzallo. Cantiere abbandonato in zona Raganzino: urge intervento immediato

Pozzallo – Il Circolo Fratelli d’Italia di Pozzallo rivolge un appello urgente all’Amministrazione Comunale affinché si intervenga con tempestività e responsabilità per la bonifica e la messa in sicurezza del cantiere abbandonato nella zona di Raganzino.
Tale area, già da tempo segnalata come fonte di degrado e pericolo, oggi assume un carattere ancora più critico, alla luce dell’imminente avvio dell’anno scolastico. Non si tratta solo di garantire decoro urbano e sicurezza per i residenti, ma di tutelare concretamente la salute e l’incolumità dei più piccoli, delle famiglie e di tutti coloro che frequentano l’area.
La situazione attuale rappresenta un rischio sia dal punto di vista strutturale che igienico-sanitario, con possibili ripercussioni sulla sicurezza pubblica e sulla qualità della vita.
Fratelli d’Italia Pozzallo sollecita quindi l’Amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità e intervenire con urgenza, eliminando ogni situazione di pericolo e restituendo alla città un’area che merita decoro, sicurezza e attenzione.
Il benessere e la sicurezza dei cittadini devono essere una priorità, senza distinzioni di zona, colore politico o periodo dell’anno

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

