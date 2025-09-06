Onde ideologiche: la Flotilla e la sinistra alla deriva…l’opinione di Rita Faletti

Cosa di più emotivamente forte delle immagini di bambini di cui si contano le ossa? Adagiati su coperte in posizioni di abbandono o tra le braccia di donne dalla struttura corporea normale – le madri? – le inquadrature ravvicinate ne evidenziano la magrezza. E’ nella natura di una madre sfamare prima i propri figli quando il cibo è scarso. Nelle carestie vere, il cibo non c’è per nessuno, né per le madri né per i loro figli. Le madri sono scheletriche come i figli. Non è quello che si vede nei video girati nella Striscia. La guerra civile in Sudan, iniziata nel 2023, non mediatizzata né spettacolarizzata come la guerra a Gaza perché non offre alle sinistre mondiali appigli per attaccare capitalismo e imperialismo, ha portato il paese al collasso: 12 milioni di sfollati, violenze sessuali e stupri all’ordine del giorno, blocchi agli aiuti umanitari, 700mila bambini che rischiano la morte per fame e una popolazione ridotta a 2 milioni di abitanti da 8 che erano. Per i sudanesi nessuno si straccia le vesti, la comunità internazionale tace, il mondo patinato del cinema non firma appelli pro Sudan, nessun pacco di alimenti viene paracadutato, nessun galeone di attivisti solca il Mar Rosso o sfida le tempeste di sabbia per portare aiuti al popolo sudanese. La difesa della vita e la compassione sono variabili dipendenti dalla manipolazione mediatica e dai contesti ideologici. La Global Sumud Flotilla è in mare, direzione Gaza, con 500 attivisti in kefiah, decisi a sfondare il blocco navale israeliano per distribuire cibo e farmaci ai palestinesi della Striscia. Greta Thunberg, un’attivista per tutte le stagioni, ci riprova. Era stata fermata con i suoi compagni di ventura lo scorso giugno in acque internazionali dalle autorità israeliane e quindi espulsa dopo sfibranti trattative. Questa volta il ministro della Sicurezza Ben Gvir ha promesso un’accoglienza coi fiocchi. Hamas gongola: la missione, che ha tutta l’aria di essere una provocazione contro Israele, fa leva sull’emotività dell’opinione pubblica e consolida l’odio anti israeliano facendo lo sporco gioco dei terroristi. A sostenere il beau geste i vari esponenti di area dem, le immancabili teste di serie di Avs, Conte e il suo movimento, collettivi studenteschi e centri sociali. La missione ha ricevuto la benedizione del sindaco di Genova, Silvia Salis, e la promessa di protezione gridata dai portuali del capoluogo ligure. Se la Flotilla subirà attacchi, scatterà il blocco dell’Europa: dal porto di Genova non uscirà più nulla. A Giorgia Meloni Schlein chiede di garantire sicurezza e incolumità alle compagne e ai compagni che hanno preso parte all’iniziativa. “Per gli aiuti esistono canali più efficaci ma tuteleremo i connazionali”. E’ la risposta di Meloni che ha suggerito di avvalersi di canali di consegna alternativi più efficaci e già attivi, evitando di esporre i partecipanti a rischi in una zona di crisi. Per i più pragmatici il messaggio suona così: chi, senza giudizio, si muove autonomamente contro uno stato straniero, dovrebbe anche disporre di mezzi propri in caso di pericolo. Il minimo richiesto in tempi di grandiose parate militari. Ora, la nuova flotilla internazionale, oltre all’ex sindaco di Barcellona Ada Colau, all’attore Liam Cunningham e all’attivista brasiliano Thiago Avila, vanta la presenza di uno dei leader di Samidoun. La ong, definita gruppo terroristico da Stati Uniti Canada e Israele, è stata messa al bando in Germania dopo la scandalosa kermesse con pasticcini organizzata in un quartiere berlinese a maggioranza araba per festeggiare il 7 ottobre. L’uomo è Khaled Barakat, legato al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, entità inserita nella lista nera delle organizzazioni terroristiche di Stati Uniti e Europa, responsabile di numerosi attacchi contro civili israeliani, del dirottamento del volo Air France su Entebbe nel 1976, dell’assassinio del ministro del Turismo israeliano Rehavam Ze’evi nel 2001, dello sgozzamento della famiglia ebrea Fogel nel 2011 (genitori e tre figli piccoli sgozzati nel sonno), del massacro nella sinagoga di Gerusalemme nel 2014 e dell’uccisione della 17enne Rina Shnerb nel 2019. A bordo di una barca della Flotilla c’è anche Jaldia Abubakra, coordinatrice della rete di Barakat in Spagna. Altra figura legata all’iniziativa, secondo le rivelazioni del Telegraph, è Zaher Birawi, giornalista palestinese-britannico autodefinitosi “membro fondatore” della Freedom Flotilla Coalition, accusato di essere un operativo di Hamas a Londra. Birawi ha negato, ma una foto del 2012 che lo ritrae con Ismail Haniyeh obbliga a porsi qualche domanda. L’intera iniziativa, dall’indubitabile valore simbolico, è avvolta da ambiguità e ombre che ne mettono in dubbio la trasparenza e la reale natura umanitaria. Del resto, le sinistre progressiste si sono sempre rifiutate di condannare con la dovuta fermezza il terrorismo, per paura di alienarsi le basi elettorali più radicali e per eccessiva attenzione a questioni di correttezza politica. L’atteggiamento condiscendente verso Hamas o addirittura l’identificazione dei terroristi con un gruppo di “resistenti”, allontana pericolosamente le sinistre occidentali dalle preoccupazioni di sicurezza e giustizia che un’attenta visione critica e storica richiederebbe. E se le barche arriveranno in porto, con molti “se”, vedremo.

Salva