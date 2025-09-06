  • 7 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Settembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Un matrimonio “globale” a Modica: ospiti da tre continenti per festeggiare Mirta e Dennis

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 06 Settembre 2025  – Un’atmosfera di festa e un’eccezionale ondata di ospiti internazionali hanno animato Modica in questi giorni, in occasione della celebrazione del matrimonio tra la modicana Mirta Cavallo e l’irlandese Dennis O’ Sullivan, originario di Cork. La coppia, che vive e lavora a Dublino, ha voluto replicare la gioia delle nozze nella città natale della sposa, trasformandola in un crocevia di popoli e culture.
Amici e parenti sono arrivati da ogni angolo del mondo per condividere questo momento speciale, compiendo viaggi lunghissimi. Tra gli invitati, c’erano infatti persone provenienti da Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, che hanno affrontato un vero e proprio “giro del mondo” per essere presenti. Non sono mancati ospiti da diverse nazioni europee, come Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra, a testimonianza dei legami che la coppia ha costruito nel tempo.
L’evento ha rappresentato un’occasione unica per unire tradizioni diverse. A rendere la celebrazione ancora più significativa è stata la presenza di un gruppo di giovani ragazzi ucraini, oggi residenti a Dublino, che hanno potuto condividere la loro gioia in un momento di unione e amicizia. Anche l’Italia era rappresentata da diverse regioni, con invitati giunti da Firenze, Milano e dal Veneto, unendo il nord e il sud del paese.
La festa si è trasformata in un inno all’amicizia e all’amore senza confini, un bellissimo esempio di come due culture diverse possano fondersi e creare una famiglia allargata che abbraccia il mondo intero. La scelta di celebrare a Modica è stata un omaggio alle radici di Mirta e all’accoglienza che solo una terra come la Sicilia sa offrire, lasciando un ricordo indelebile in tutti gli ospiti.

576040
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Un matrimonio “globale” a Modica: ospiti da tre continenti per festeggiare Mirta e Dennis”

  1. Tonino Spinello

    Sicuramente un ricordo indelebile e da encomio per chi ha organizzato il tutto, ma possibile anche perchè i paesi da cui provengono sono tutti assimilabili alle nostre culture. L’Inghilterra ci rientra a malapena visto che hanno quasi cambiato la loro cultura per abbracciare l’islam. Lungi da volere fare il guastafeste o il polemico, ma se nel mezzo ci fossero stati paesi poco o per niente assimilabili a noi, la cosa credo sarebbe stata imbarazzante. A cominciare dalla celebrazione del matrimonio a finire al pranzo nuziale.

    4

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube