Un matrimonio “globale” a Modica: ospiti da tre continenti per festeggiare Mirta e Dennis

MODICA, 06 Settembre 2025 – Un’atmosfera di festa e un’eccezionale ondata di ospiti internazionali hanno animato Modica in questi giorni, in occasione della celebrazione del matrimonio tra la modicana Mirta Cavallo e l’irlandese Dennis O’ Sullivan, originario di Cork. La coppia, che vive e lavora a Dublino, ha voluto replicare la gioia delle nozze nella città natale della sposa, trasformandola in un crocevia di popoli e culture.

Amici e parenti sono arrivati da ogni angolo del mondo per condividere questo momento speciale, compiendo viaggi lunghissimi. Tra gli invitati, c’erano infatti persone provenienti da Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, che hanno affrontato un vero e proprio “giro del mondo” per essere presenti. Non sono mancati ospiti da diverse nazioni europee, come Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra, a testimonianza dei legami che la coppia ha costruito nel tempo.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per unire tradizioni diverse. A rendere la celebrazione ancora più significativa è stata la presenza di un gruppo di giovani ragazzi ucraini, oggi residenti a Dublino, che hanno potuto condividere la loro gioia in un momento di unione e amicizia. Anche l’Italia era rappresentata da diverse regioni, con invitati giunti da Firenze, Milano e dal Veneto, unendo il nord e il sud del paese.

La festa si è trasformata in un inno all’amicizia e all’amore senza confini, un bellissimo esempio di come due culture diverse possano fondersi e creare una famiglia allargata che abbraccia il mondo intero. La scelta di celebrare a Modica è stata un omaggio alle radici di Mirta e all’accoglienza che solo una terra come la Sicilia sa offrire, lasciando un ricordo indelebile in tutti gli ospiti.

