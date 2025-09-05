Incidente grave a Ragusa: scontro e capottamento tra due auto

RAGUSA, 5 settembre 2025 – Un grave incidente stradale ha avuto luogo oggi sulla Strada Provinciale 13, all’incrocio con la SP 14 in Contrada Cento Pozzi, nel tratto tra Ragusa e Scoglitti. Due veicoli, una Dacia e una Volkswagen Up, sono rimasti coinvolti in uno scontro, con una delle auto che si è poi ribaltata. La Volkswagen è stata toccata solo marginalmente dall’impatto.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Due ambulanze del 118 SEUS sono giunte sul posto per prestare le prime cure ai feriti. Anche i Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

I Carabinieri di Ragusa, con la loro sezione infortunistica stradale, sono presenti sul luogo dell’incidente per avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento.

foto franco assenza

Salva