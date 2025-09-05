  • 5 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Serie D. Il Ragusa Calcio si rinforza con due giovani talenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 5 settembre 2025 – Il Ragusa Calcio annuncia l’arrivo di due giovani promesse per la stagione 2025/26: il difensore Simone Accetta e il centrocampista Giovanni Aronica. I due acquisti rappresentano un chiaro segnale della volontà della squadra di puntare su solidità difensiva e dinamismo a centrocampo, con un occhio al futuro.

Simone Accetta, difensore centrale classe 2005, approda in azzurro per dare solidità al reparto arretrato. Cresciuto nelle giovanili di Paganese, Udinese Primavera e Avellino Primavera, si è messo in mostra per la sua determinazione e affidabilità. Nella stagione 2024/25 ha già maturato esperienza in Serie D con la maglia della Gelbison, dimostrando di essere pronto per la nuova sfida.

Giovanni Aronica, centrocampista classe 2004, è un rinforzo di spessore per la mediana del Ragusa. Proveniente dai settori giovanili di Palermo, Trapani e Benevento, ha collezionato numerose presenze con la formazione Primavera. Dopo aver giocato in Serie D con l’RG Ticino (29 presenze e 2 gol) e aver maturato un’esperienza tra i professionisti con la Vibonese, Aronica è pronto a mettere al servizio della squadra le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco.

575920
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube