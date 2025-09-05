Serie D. Il Ragusa Calcio si rinforza con due giovani talenti

RAGUSA, 5 settembre 2025 – Il Ragusa Calcio annuncia l’arrivo di due giovani promesse per la stagione 2025/26: il difensore Simone Accetta e il centrocampista Giovanni Aronica. I due acquisti rappresentano un chiaro segnale della volontà della squadra di puntare su solidità difensiva e dinamismo a centrocampo, con un occhio al futuro.
Simone Accetta, difensore centrale classe 2005, approda in azzurro per dare solidità al reparto arretrato. Cresciuto nelle giovanili di Paganese, Udinese Primavera e Avellino Primavera, si è messo in mostra per la sua determinazione e affidabilità. Nella stagione 2024/25 ha già maturato esperienza in Serie D con la maglia della Gelbison, dimostrando di essere pronto per la nuova sfida.
Giovanni Aronica, centrocampista classe 2004, è un rinforzo di spessore per la mediana del Ragusa. Proveniente dai settori giovanili di Palermo, Trapani e Benevento, ha collezionato numerose presenze con la formazione Primavera. Dopo aver giocato in Serie D con l’RG Ticino (29 presenze e 2 gol) e aver maturato un’esperienza tra i professionisti con la Vibonese, Aronica è pronto a mettere al servizio della squadra le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco.